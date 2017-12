Un défi pour les Sénateurs

Les Sénateurs d’Ottawa ont toute une commande sur les bras, ce soir à TVA Sports, alors qu’ils visiteront les meneurs de l’association de l’Ouest, les Jets de Winnipeg.

Le match sera présenté à compter de 19h.

Les Jets ont remporté huit de leurs neuf derniers duels à domicile. Les «Sens», de leur côté, ont obtenu une victoire de 6-5 contre les Islanders, vendredi, mais avaient perdu leurs sept matchs précédents.

La troupe de l’entraîneur Guy Boucher devra s’assurer d’être disciplinée, puisque les Jets possèdent actuellement le quatrième meilleur jeu de puissance de la LNH, avec un taux d’efficacité de 25,6%. L’un des artisans de ces unités spéciales, l’attaquant Blake Wheeler, a d’ailleurs cumulé 21 de ses 31 points à domicile cette saison.

Les Jets, de leur côté, feraient bien de surveiller l’attaquant des Sénateurs Mark Stone. En plus d’être le meilleur pointeur des «Sens», Stone vient de Winnipeg et pourrait être doublement motivé à l’idée de jouer devant famille et amis.

Enfin, si le défenseur des Jets Tyler Myers est de la formation ce soir, et cela devrait être le cas, il s’agira pour lui d’un 500e match dans la LNH.