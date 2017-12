Radulov fait la différence

Alexander Radulov a inscrit le but gagnant en tirs de barrage pour permettre aux Stars de défaire les Blackhawks par la marque de 3-2, samedi soir, au American Airlines Center.

Le gardien Ben Bishop a repoussé 32 rondelles dans la victoire des siens, en plus de stopper les tirs de Patrick Kane et de Jonathan Toews en fusillade.

Alexander Radulov et Radek Faksa ont enfilé respectivement leur neuvième et 10e but de la saison pour la formation texane.

Brandon Saad et Cody Franson ont fait secouer les cordages du côté des Blackhawks.

Dans une cause perdante, le gardien Anton Forsberg a bloqué 33 rondelles.