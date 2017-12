Quatrième au sprint, Hugo Barrette est à court d’énergie

Pour une deuxième journée de suite, Hugo Barrette a été en lice pour une médaille à la Coupe du monde de cyclisme sur piste de Milton, en Ontario. Malheureusement pour le Québécois, il a terminé au pied du podium de l’épreuve de sprint disputée dimanche.

«J’ai eu de bonnes jambes en début de journée et j’étais presque imbattable. C’est rendu à la fin, en finale, où il ne me restait presque plus rien. Les quarts de finale ont été de longs sprints et en demi-finale, ç’a aussi été trois duels. Une fois en finale pour le bronze, j’avais déjà fait 11 sprints...»

En finale pour la médaille de bronze, Barrette a perdu ses deux premiers affrontements contre le Britannique Jack Carlin. Si le premier duel a clairement été à l’avantage de Carlin, le deuxième a été beaucoup plus serré. Barrette a tenu la tête jusque dans les derniers mètres de la course avant de se faire souffler la victoire par 0,025 seconde.

«Il n’en manquait pas beaucoup (pour forcer un troisième et dernier affrontement), mais mes jambes ne fonctionnaient juste plus comme en matinée. Il fallait que je change de stratégie parce que j’étais trop fatigué», a concédé l’athlète.

Le Néerlandais Jeffrey Hoogland a remporté l’or devant le Néo-Zélandais Ethan Mitchell en grande finale.

Plus tôt dans son parcours où il avait terminé septième des qualifications, Barrette avait eu raison du Malaisien Muhamad Khairil Nizam Rasol, de l’Ukrainien Andrii Vynokurov et du Surinamien Jair Tjon En Fa. En demi-finale contre le Néo-Zélandais Ethan Mitchell, l’Olympien des Jeux de Rio a perdu 2-1.

L’athlète garde un beau souvenir de cette Coupe du monde présentée au vélodrome où il avait brillé aux Jeux panaméricains de 2015. «Je reste quand même satisfait de mes performances et c’était cool de performer devant ma famille, mes amis et les admirateurs du Canada.»

Samedi, Barrette avait pris le sixième rang du Keirin. Il sera de la Coupe du monde de Santiago, la semaine prochaine, au Chili.