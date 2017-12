Pour Manchester City, treize rime avec chance

Manchester City, contre West Ham (2-1), a remporté dimanche un treizième succès de rang dans le Championnat d'Angleterre, à une marche du record, et conforté sa place de leader à l'issue de la 15e journée.

Cette incroyable série place les hommes de Pep Guardiola à hauteur d'Arsenal (2001/02) et de Chelsea (2016/17), qui comme eux l'ont accomplie sur une saison. Mais le meilleur total appartient aux Gunners version Thierry Henry et Dennis Bergkamp, 14 succès de rang entre février et août 2002, à cheval sur deux exercices.

C'est ce record que les Citizens iront chercher contre leurs rivaux de United dimanche prochain dans un Derby de Manchester attendu comme l'un des tournants dans la course au sacre.

City (43 pts) a repris huit points d'avance sur les Red Devils (2e, 35 pts), vainqueurs à Arsenal samedi (3-1), et un 14e succès consécutif leur ouvrirait en grand les portes du titre derrière lequel ils courent depuis 2014.

Mais il leur faudra montrer un visage plus consistant que celui affiché contre le mal-classé West Ham, avant-dernier. Insipide en première période, Manchester City a longtemps manqué d'imagination face au 5-4-1 concocté par David Moyes et seul David Silva a fait passer un frisson dans l'Etihad Stadium d'une frappe bien claquée par Adrian (25).

Les Mancuniens se sont presque laissés endormir... et Angelo Ogbonna, d'une tête puissante, s'est chargé de les sonner, en ouvrant le score pour West Ham (0-1, 45).

L'entrée en jeu de Gabriel Jesus à la mi-temps a coïncidé avec le réveil de City. Le Brésilien est à l'origine de l'égalisation: son centre fort a été judicieusement coupé par Nicolas Otamendi (1-1, 57).

L'Allemand Leroy Sané, par deux fois (60, 66), aurait pu sanctionner le recul progressif du bloc de West Ham, à court d'énergie après l'heure de jeu. C'est finalement David Silva, à la reprise d'un centre malin de Kevin de Bruyne, qui a porté l'estocade (83).

Mais signe que City n'est pas si souverain, Diafra Sakho a eu la balle pour égaliser, mais sa reprise a frôlé l'extérieur du poteau (90).

Samedi, Chelsea a conforté sa troisième place en battant Newcastle (3-1), alors que Liverpool a grimpé au 4e rang grâce à son festival à Brighton (5-1).