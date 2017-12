Miguel Cotto vaincu à son dernier combat

Lors du dernier combat de sa carrière, le Portoricain de 37 ans Miguel Cotto a été vaincu par décision unanime des juges par l'Américain Sadam Ali.

Ali est ainsi devenu champion du monde des super mi-moyens de la WBO.

Les juges ont décerné des cartes de 115-113, 116-112 et 115-113 en faveur d'Ali au terme d'un affrontement qui a été serré du début à la fin.

Le nouveau champion a réussi à ébranler Cotto à l'aide d'un bon crochet de la droite lors du deuxième round, mais n'en a pas rajouté pour tenter le K.O., décidant de conserver son énergie pour la suite des choses. De son propre aveu, cette stratégie lui a souri lors des 11e et 12e assauts.

Cotto, dont la place au temple de la renommée de la boxe est pratiquement assurée, a révélé après sa défaite qu'il s'est déchiré le bicep lors du septième round, mais a refusé d'utiliser cette blessure comme excuse. Celui qui aura été champion dans quatre divisions a également confirmé qu'il s'agissait bel et bien de sa dernière apparition dans le ring.

La légende se retire avec un dossier de 41 victoires, dont 33 par K.O., et six défaites. Ali a quant à lui porté sa fiche à 26 victoires (14 K.O.) et une défaite.

