LNH 360 (spécial «Ti-Paul»)

Voici un survol de la soirée du samedi 2 décembre dans la Ligue nationale de hockey.

RÉSULTATS (équipes locales en majuscules)

Boston 3, PHILADELPHIA 0

MINNESOTA 2, St. Louis 1 (OT)

VANCOUVER 2, Toronto 1

MONTREAL 10, Detroit 1

TAMPA BAY 5, San Jose 2

PITTSBURGH 5, Buffalo 1

WASHINGTON 4, Columbus 3

CAROLINA 3, Florida 2 (OT)

ARIZONA 5, New Jersey 0

NASHVILLE 3, Anaheim 2 (SO)

DALLAS 3, Chicago 2 (SO)

Edmonton 7, CALGARY 5

Grâce à 10 buts, les Canadiens prolongent leur séquence

Alex Galchenyuk a mené la charge avec quatre aides et Paul Byron a enfilé le premier tour du chapeau de sa carrière alors que les Canadiens ont savouré une cinquième victoire de suite face aux Red Wings.

Les Canadiens étaient l’une des deux équipes à avoir marqué 10 buts dans un match, l’an dernier, et ils sont devenus la deuxième formation, après les Blackhawks, à le faire en 2017-2018.

Byron a obtenu le 29e tour du chapeau de la présente campagne et figure parmi CINQ joueurs des Canadiens à avoir amassé trois points contre les Red Wings. Daniel Carr, Jacob De La Rose et Nicolas Deslauriers sont les autres.

Auteur de 22 arrêts, le gardien Carey Price a porté une cinquième victoire de suite à sa fiche depuis son retour au jeu. Il a maintenu une moyenne de buts alloués de 1,20 et un taux d’efficacité de ,962 avec un jeu blanc pendant cette séquence.

Les Oilers survivent à une folle 3e période et gagnent la bataille de l’Alberta

Les Oilers ont vu leur avance de 6-1 être réduite à un seul but d’écart dans les 15 dernières minutes du match après que les Flames aient inscrit quatre filets en 7 minutes, mais la bande de Connor McDavid l’a finalement emporté 7-5.

Le match Oilers-Flames de samedi marquait la 11e fois que les deux équipes totalisaient au moins 12 buts dans un match de leur rivalité. La dernière fois remontait au 25 février 1990 (victoire des Flames 10-4).

Le plus grand festival offensif entre ces deux formations est survenu les 3 janvier et 3 février 1984, lorsque les deux équipes ont compté un total de 15 buts.

Il s’agit du quatrième match de 11 buts ou plus en décembre. Vingt-sept rencontres ont vu 10 buts ou plus être marqués depuis le début des activités de la LNH.

Kucherov et Ovechkin ne dérougissent pas!

L’attaquant du Lightning Nikita Kucherov (deux buts) et le franc-tireur de Capitals Alex Ovechkin (un but) ont touché la cible, samedi, pour demeurer au sommet des compteurs de la LNH avec un cumulatif identique de 19 buts.

Kucherov revendique 19 filets et 38 points en 26 matchs. Il a dépassé son coéquipier Steven Stamkos. Le Russe trône au sommet de la LNH depuis la saison 2016-2017 avec 59 réussites.

Le 19e filet d’Ovechkin lui a permis de se hisser au 20e rang de tous les temps et dans le top 10 pour les buts en supériorité numérique. Le Russe est parmi les 21 meilleurs joueurs de l’histoire ayant disputé moins de 1000 matchs. Mario Lemieux est 10e sur ce palmarès avec 690 buts en 915 rencontres.

Crosby et Radulov font la différence

Sidney Crosby (un but, une aide) et Alexander Radulov (un but) ont respectivement permis aux Penguins et aux Stars de balayer l’adversaire dans leurs séries de matchs aller-retour.

Crobsy a d’ailleurs récolté plus d’un point dans un cinquième affrontement de suite pour aider les «Pens» à gagner un quatrième duel de suite. C’est la troisième fois de sa carrière qu’il produit plus d’un point cinq matchs de suite (2006, 2010).

Radulov a fait secouer les cordages en première période pour porter à neuf sa séquence de matchs avec un point à domicile. Les Stars ont également savouré un quatrième gain d’affilée. Leur fiche au American Airlines Center est maintenant de 10-2-0.

Les Predators continuent de bien jouer à domicile

Kevin Fiala a marqué le but gagnant en tirs de barrage pour permettre aux Predators d’améliorer leur fiche à 10-2-1 au Bridgestone Arena. Ils figurent parmi les quatre équipes ayant remporté 10 victoires ou plus à domicile.