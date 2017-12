Les Remparts encore battus en tirs de barrage

Les Remparts prennent goût à faire du temps supplémentaire. Mais pour la deuxième fois de la fin de semaine, ils ont été anémiques durant la séance de tirs de barrage, en route vers une autre défaite de 3-2 au Centre Vidéotron, dimanche après-midi, contre les Sea Dogs de Saint John.

Le Lévisien Anthony Boucher a été le seul buteur en tirs de barrage pour la formation occupant le 17e rang au classement général. De l’autre côté de la patinoire, Derek Gentile, Matthew Boucher et Philipp Kurashev se sont butés à Alex D’Orio, qui complétait ainsi une excellente journée devant sa cage, ponctuée de 34 arrêts.

La veille, les Remparts avaient aussi été incapables de toucher la cible en pareilles circonstances face aux Islanders de Charlottetown. Il s’agissait d’ailleurs d’un troisième revers à leurs quatre dernières sorties, lesquelles ont toutes nécessité la tenue du bris d’égalité.

«C’est toujours une motivation pour moi quand je viens ici. J’avais une quinzaine de membres de ma famille et d’amis. Ce n’est jamais facile d’aller chercher des points sur la route. Ils sont revenus dans le match, mais nous sommes restés forts», a exprimé le patineur de 19 ans, dont la troupe avait commencé son voyage du week-end en sol québécois par des échecs à Gatineau et Drummondville.

Mauvais départ

Les Remparts ont été forcés de jouer du hockey de rattrapage — encore ! — dès la troisième minute de jeu quand Kevin Gursoy a décoincé le pointage. À peine 60 secondes plus tard, Robbie Burt imitait son coéquipier sur le deuxième tir des Loups de mer, envoyant le partant Olivier Chalifour aux douches.

«Ça fait plusieurs fois cette année que c’est 1-0 [pour l’autre équipe] après un tir ou 2-0 après deux tirs. Il faut corriger ça. Je ne lance jamais la pierre à personne, mais quand un défenseur est à -3, on lui parle, et quand Boucher ou Garneau ne jouent pas bien, on leur dit. Je vais laisser Ghislain lui parler pour lui remonter le moral parce que c’est un bon jeune, mais il y a des soirs comme ça.

«Je suis tanné de parler de fatigue. Il y a des gars qui peuvent nous en donner plus. À part un ou deux joueurs d’avant qui avaient le désir et l’étincelle dans leur jeu, il y a des gars qui se cherchent. On prend de mauvaises décisions. Pourquoi on gagnait au début? Parce qu’on prenait des décisions plus logiques», analysait l’entraîneur-chef Philippe Boucher.

En vitesse

Gentile a prolongé à neuf sa série de matchs successifs avec au moins un point.

Ce sont 3189 toutous qui ont été récupérés sur la glace après le but du Tchèque Tomas Dajcar, son premier en carrière dans la LHJMQ. Ces peluches seront remises à des enfants en détresse lors d’interventions policières.

Plus de peur que de mal pour le capitaine des Remparts



Atteint à la jambe gauche par un violent tir frappé de Luke Kirwan, samedi, le capitaine des Remparts de Québec Matthew Boucher était à son poste, dimanche.



Les radiographies qu’il a passées immédiatement après avoir été touché n’ont révélé aucune fracture, même s’il avait dû abandonner son poste pour le reste de l’affrontement. L’an passé, le vétéran des Remparts avait raté plusieurs semaines d’activités en raison d’une entorse à la cheville droite. Cette fois, il en a été quitte pour une bonne frousse.

«Rendu dans l’échauffement, je me sentais bien. Disons que Luke a un bon tir. Sur le coup, je ne savais pas quoi penser. J’étais couché sur la glace et je me disais "pas encore". Mais finalement, ce fut plus de peur que de mal», expliquait le numéro 91 après le match, au cours duquel il s’est fait complice sur le but du défenseur Tomas Dajcar.

Fiston s’était levé avec la ferme intention de chausser les patins pour la seule visite de la campagne de la bande de Joe Veleno.

«C’est l’un de nos gars qui avaient le plus de gaz. Je ne m’attendais pas à cela. Ce matin, il a gardé sa routine [...]. Quand je suis parti pour l’aréna, il a emprunté mes écouteurs et il est allé marcher. Je lui ai demandé s’il était sûr, il m’a répondu "oui, c’est ma routine et je joue aujourd’hui"», a raconté Philippe Boucher.

Baribeau solide

Appelé en relève hâtivement, Dereck Baribeau a livré la marchandise en bloquant les 33 rondelles dirigées sur lui.

«J’ai eu un bon "meeting" avec Ghislain [Rousseau, l’entraîneur des gardiens] après le match contre Blainville-Boisbriand [du 22 novembre] et il y a un petit accrochage avec Phil aussi. Phil m’a fait comprendre qu’il faut que je travaille et qu’il n’y a rien d’acquis ici.»