Les Oilers résistent une poussée tardive des Flames

Les Oilers ont tenu le coup malgré une poussée de quatre buts sans réplique des Flames en troisième période pour l’emporter 7-5, samedi soir, au Scotiabank Saddledome.

Dans une cause gagnante, le jeune Jesse Puljujarvi a réussi un doublé et Milan Lucic a récolté un but et deux mentions d’aide.

Les Oilers bénéficiaient d’une avance de 6-1 en début de troisième période, mais les Flames l’ont presque entièrement fait fondre en inscrivant quatre buts sans réplique.

Le défenseur T.J. Brodie a toutefois anéanti les espoirs des siens en faisant dévier dans son propre filet une passe de l’attaquant adverse Ryan Nugent-Hopkins, à une seconde de la dernière minute de jeu.

Le gardien Laurent Brossoit a repoussé 29 rondelles pour les Oilers. Du côté des Flames, Mike Smith a bloqué 22 rondelles avant de céder sa place à David Rittich après 40 minutes de jeu. Ce dernier n’a stoppé que quatre des six tirs en sa direction.