Le prodige Shohei Ohtani écarte les Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto ne sont plus dans la course pour l’obtention des services du phénomène japonais Shohei Ohtani, selon ce qu’a indiqué le directeur général Ross Atkins au réseau Sportsnet dimanche.

«Nous nous sentions en confiance par rapport à notre présentation et avons reçu une belle réponse du clan de Shohei Ohtani, comme quoi nous avions contrôlé tout ce qui était en notre pouvoir», a relaté Atkins.

Les Blue Jays, comme les Yankees de New York, les Red Sox de Boston, les Twins du Minnesota, les Athletics d’Oakland, les Pirates de Pittsburgh et les Mets de New York, n’ont pas accédé «au tour suivant» de négociation avec Ohtani, dont les représentants ont soumis aux 30 équipes du baseball majeur un interrogatoire qui permettra à la vedette nippone de sélectionner des candidates afin d’organiser des rencontres en personne la semaine prochaine.

Les Giants de San Francisco, les Mariners de Seattle, les Rangers du Texas et les Padres de San Diego seraient toujours dans la course.

Vendredi, les propriétaires du baseball majeur ont ratifié la nouvelle entente de transfert avec la ligue japonaise, la Nippon Professional Baseball (NPB). Les équipes ont jusqu’au 22 décembre pour tenter de convaincre le prodige de 23 ans de se joindre à elles.

Ohtani est aussi habile sur le monticule qu’au bâton. Il veut continuer à frapper et à lancer en Amérique du Nord. En cinq saisons avec les Nippon Ham Fighters, son équipe de la NPB, il a livré une fiche de 42-15 avec 13 matchs complets comme lanceur. Quand il n’est pas sur le monticule, il occupe la position de voltigeur ou de frappeur désigné. Au Japon, il a maintenu une moyenne au bâton de ,286.