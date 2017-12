Le nouveau visage des Sounders

Même s’ils vont affronter les Sounders de Seattle pour une deuxième année de suite en finale de la Coupe MLS, les joueurs et les entraîneurs du Toronto FC sont conscients que leurs rivaux représentent un défi bien différent de l’an passé.

En 2016, les Sounders avaient gâché la fête à Toronto en soulevant le précieux trophée pour la première fois de leur histoire. Cette année, ils tenteront à nouveau de priver Toronto de leur premier titre en Major League Soccer (MLS).

«Seattle est la crème de l’Association de l’Ouest, a affirmé sans hésiter l’entraîneur de l’équipe canadienne Greg Vanney dans une entrevue publiée sur le site web de la MLS. [La finale] va opposer deux bonnes équipes qui méritent d’être là. Les deux formations veulent également prouver quelque chose par rapport à l’an passé. Ça met les choses en place pour une semaine excitante!»

L’importance de la profondeur

D’un côté comme de l’autre, les deux équipes peuvent compter sur beaucoup de profondeur, ce qui explique en grande partie leur succès.

«Ils ont plus de profondeur que l’an passé, a expliqué Vanney. Ils ont ajouté des morceaux importants qui leur donnent un nouveau visage. Ils ont plus d’options et plus de solutions lorsqu’ils cherchent à créer quelque chose. Ils sont une meilleure équipe. Ils vont arriver avec beaucoup de confiance parce qu’ils sont sur une bonne séquence.»

Depuis le début des séries éliminatoires, Seattle n’a pas encore accordé de but en quatre rencontres.

«Ils possèdent une bonne défensive. Stefan Frei a une bonne saison. Il est un excellent gardien de but. Ils ont également de bons défenseurs. Ils méritent ce qui leur arrive», a conclu le pilote des Rouges.