Klinsmann intéressé par le poste de sélectionneur de l'Australie

Jürgen Klinsmann, renvoyé par les Etats-Unis en 2016 après un début catastrophique en qualifications du Mondial-2018, est intéressé par le poste de sélectionneur de l'Australie en remplacement d'Ange Postecoglou, parti après avoir conduit les Socceroos à la phase finale en Russie.

Selon l'Adelaide Advertiser et d'autres médias, le technicien de 53 ans a demandé à l'un de ses proches amis de tâter le terrain. Selon le journal, il a dit qu'il s'intéressait à l'Australie en raison "d'une situation sportive comparable à celle des Etats-Unis".

Selon Broadcaster SBS, la Fédération australienne ne dispose que d'un budget annuel de 1,14 million de dollars pour le poste, soit la moitié du salaire de Klinsmann à la tête de l'équipe américaine.

L'Australie disputera le premier tour du Mondial russe dans le groupe C en compagnie de la France, du Danemark et du Pérou. Elle affrontera la France le 16 juin à Kazan, puis le Danemark le 21 à Samara, et enfin le Pérou le 26 juin à Sotchi.