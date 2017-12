Eli Manning cloué au banc : Michael Strahan furieux

L’ancien ailier défensif des Giants de New York Michael Strahan a critiqué l’entraîneur-chef Ben McAdoo et sa décision de clouer le quart Eli Manning au banc, dimanche, face aux Raiders d'Oakland.

Le célèbre animateur, qui agit comme analyste de football au réseau Fox, croit que le sort réservé au pivot est injustifié.

«Il a été le visage de cette concession. Il a fait preuve d’une grande classe», a dit l’ancien coéquipier de Manning (de 2004 à 2007).

Selon Strahan, McAdoo a perdu son vestiaire. Des sources indiquent d’ailleurs que les Giants remercieront l’entraîneur peu après le match de dimanche contre les Raiders.

«Lorsque tu réserves un tel sort à un joueur et que tu dis à un autre ‘eh, je sais que t’es blessé, mais j’aimerais que tu défonces le mur pour moi’ ou ‘je sais que t’as l’épaule déboîtée, mais j’ai besoin de toi’, tu n’auras pas de réaction», raconte l’ancienne vedette de la NFL.

«Les Giants sont une organisation de première classe, mais ce geste n’a pas de classe!»

Âgé de 36 ans, Manning a entrepris 210 départs avec des gains de 50 625 verges par la voie des airs avec 334 passes de touché. Il a aussi inscrit six majeurs au sol.

