Une 12e place et un record personnel pour Alexandre St-Jean

Alexandre St-Jean a profité de l’avant-dernière Coupe du monde avant les sélections olympiques canadiennes de patinage de vitesse longue piste pour réaliser un record personnel au 1000 m, samedi, à Calgary.

Auteur d’un chrono de 1 min 07,84 s, il a pris la 12e place pour terminer deuxième meilleur Canadien derrière l’Ontarien Vincent De Haître (1 min 07,30 s), quatrième de l’épreuve.

« Je suis très content de ma course d’aujourd’hui (samedi), car j’ai réalisé un record personnel. Ce n’est pas tous les jours que l’on fait ça et mon meilleur temps datait de deux ans », a commenté St-Jean en entrevue d’après course de cette journée où les Canadiennes Ivanie Blondin, Kali Christ et Isabelle Weidemann sont montées sur la troisième marche du podium à la poursuite par équipe.

« J’ai eu un bon départ et j’ai eu une petite hésitation dans un des virages. Cela m’a fait perdre quelques centièmes de seconde, mais somme toute, ce fut une très bonne course et je suis content du résultat. En fait, c’est ma deuxième meilleure course de la saison après celle d’Heerenveen (Pays-Bas). Mon temps était moins rapide, car elle était disputée au niveau de la mer, mais mon premier tour avait été vraiment excellent. Aujourd’hui, il a été bon, mais pas parfait. »

En action dans le groupe B sur cette même distance, Alex Boisvert-Lacroix (1 min 08,32 s) a terminé cinquième alors que David La Rue (1 min 08,74 s) a pris le 15e rang.

Chez les dames, Noémie Fiset a inscrit un temps de 1 min 18,24 s, bon pour la 20e place du groupe B au 1000 m.

L’équipe canadienne masculine aura vraisemblablement trois billets au 1000 m des Jeux olympiques de Pyeongchang et St-Jean demeure au plus fort de la lutte pour s’assurer du sien aux épreuves de sélection qui auront lieu à Calgary, au début janvier.

« Je suis confiant que si je fais une course comme je l’ai fait depuis le début de la saison, ce sera suffisant pour me classer. Oui, il y aura un stress additionnel, mais je serai prêt mentalement et je le serai aussi physiquement », a conclu l’athlète qui sera du groupe B du 500 m de dimanche.

Cinquième de sa demi-finale au départ groupé, Olivier Jean s’est assuré d'une place pour la finale de dimanche. Quant à Christopher Fiola, il a vu son parcours s’arrêter à la suite de sa 20e place obtenue dans l’autre demi-finale.