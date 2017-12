Un nouveau rôle qui sied à Dwyane Wade

Après un début de saison en demi-teinte avec les Cavaliers de Cleveland, Dwyane Wade semble avoir trouvé son rôle, étant relégué à la deuxième unité du club mené par LeBron James.

Le joueur par excellence de la finale de la NBA en 2006 a vu sa moyenne de points par match baisser drastiquement cette saison, revendiquant 11,1 points par rencontre. Il a également maintenu des moyennes de 3,9 rebonds et de 3,9 mentions d’assistance.

Quoi qu’il en soit, les Cavaliers ont remporté 10 matchs de suite, pointant au deuxième rang de l’Association de l’Est en vertu d’une fiche de 15-7. Ce qui fait dire à James que le travail de Wade devrait être récompensé s’il poursuit dans cette veine.

«Il est probablement le premier candidat [au titre de sixième joueur de l’année], a avancé le joueur-vedette, dans des propos repris par le site cleveland.com, samedi. Je ne suis même pas biaisé, même s’il est l’un de mes meilleurs amis. Regardez simplement les autres équipes.»

Un rôle apprécié

Plus tôt dans la saison, Wade, qui a fait la pluie et le beau temps en compagnie de «King James» avec le Heat de Miami, a indiqué qu’il appréciait son nouveau rôle.

«J’aime bien. Je crois que nous aimons tous [jouer sur la deuxième unité], a dit Wade. Nous discutions constamment. Notre rôle est d’avoir un impact positif lorsque nous sautons sur le terrain. Quand nous sommes sur le banc, nous discutons de ce qu’il faut faire.»

L’entraîneur-chef des Cavaliers Tyronn Lue s’est par ailleurs dit satisfait de la contribution de Wade.

«Tout passe par lui sur la deuxième unité, a avancé Lue. Il est capable de contrôler le jeu et d’être agressif. Il peut avoir plus de rythme. Je crois qu’il comprend la situation et qu’il est capable de l’apprécier.»