Résumé LHJMQ - Les Mooseheads vainqueurs à domicile

À Halifax, les Mooseheads ont décroché une deuxième victoire de suite samedi en défaisant les Foreurs de Val-d’Or par la marque de 4-2.

Le gardien Alexis Gravel a volé la vedette du côté des locaux en bloquant 32 des 34 tirs adverses. Walter Flower, Filip Zadina, Arnaud Durandeau et Otto Somppi ont été les buteurs des Mooseheads. Zadina, le meilleur pointeur jusqu’ici cette saison dans la LHJMQ, a également récolté une mention d’aide. Justin Barron a pour sa part amassé deux passes.

Yan Dion et David Henley ont donné la réplique du côté de Val-d’Or. Devant le filet abitibien, le portier Étienne Montpetit a cédé quatre fois sur 31 lancers.

Le Phoenix gâche la fête

À Baie-Comeau, le Phoenix de Sherbrooke est venu gâcher la soirée du Drakkar en l’emportant 4-3.

Hugo Roy et Yaroslav Alexeyev ont brillé pour les vainqueurs avec chacun une récolte d’un but et d’une mention d’aide. Nicolas Poulin et Samuel Poulin ont également fait mouche pour Sherbrooke. Le Phoenix a profité de l’indiscipline du Drakkar en marquant deux fois en neuf occasions en avantage numérique. Devant le filet, Brendan Cregan n’a fait face qu’à 23 tirs.

Son vis-à-vis a été considérablement plus occupé. Le gardien du Drakkar Samuel Antoine a en effet été confronté à 48 tirs. Gabriel Fortier, Xavier Bouchard et Nathan Légaré ont été les buteurs des locaux.

Les Voltigeurs dominants

À Drummondville, les Voltigeurs ont fait plaisir à leurs partisans en défaisant les Sea Dogs de Saint John par la marque de 7-2.

Nicolas Guay a été le héros offensif des favoris de la foule avec un tour du chapeau, son premier cette saison. Le joueur de centre compte maintenant neuf buts à sa fiche en 2017-2018. Robert Lynch, Morgan Adams-Moisan, Cédric Desruisseaux et Nicolas Desgroseilliers ont également noirci la feuille de pointage.

Les Voltigeurs ont été d’une efficacité redoutable en avantage numérique en trouvant le fond du filet trois fois en cinq occasions.

Du côté de Saint John, William Poirier et Ostap Safin ont marqué. Les Sea Dogs auront l’occasion d’oublier rapidement ce revers puisqu’ils rendront visite aux Remparts, à Québec, dimanche.

Les Huskies l’emportent face aux Wildcats

À Moncton, les Huskies de Rouyn-Noranda se sont forgé une avance de trois buts pour finalement se sauver avec un gain de 4-2 face aux Wildcats.

Patrik Hrehorcak, Félix Bibeau et Mathieu Boucher ont tous fait scintiller la lumière rouge pour les visiteurs. C’est Taylor Ford qui a complété la marque, dans la victoire.

La réplique des visiteurs est venue des bâtons de Nicholas Welsh et d’Anderson MacDonald.

Samuel Harvey n’a pas été très occupé devant la cage des Huskies. Il a tout de même repoussé 20 rondelles.

À l’autre bout de la patinoire, Matthew Waite a accordé quatre buts sur 39 lancers.