Quand Alex Ovechkin et Mike Bossy se rencontrent...

Auteur d’un tour du chapeau à la fin novembre, Alexander Ovechkin portait son total de buts depuis le début de sa carrière à 576 et dépassait Mike Bossy au 21e rang des marqueurs les plus prolifiques de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Une semaine plus tard, la vedette des Capitals de Washington et la légende des Islanders de New York se sont entretenus sur les ondes de TVA Sports à l’émission Dave Morissette en direct.

Une discussion à bâtons rompus entre deux des plus grands buteurs de l’histoire de la LNH, issus de deux époques complètement différentes : de quoi emballer tout amateur de hockey.

Mike Bossy (MB) :

«Pensais-tu au début de ta carrière pouvoir atteindre un jour les 575 buts?»

Alexander Ovechkin (AO) :

«Pas vraiment. Quand tu es enfant, tu peux y rêver, mais c’est un long chemin et tu ne sais jamais ce qui peut arriver dans une carrière.»

- «Ovi», c’est 217 buts en supériorité numérique avant le match des Capitals samedi soir contre les Blue Jackets de Columbus.

MB :

«On voit tant de tes buts marqués en avantage numérique à l’aide d’un tir réception à partir du haut de l’enclave. Comprends-tu pourquoi tes adversaires te laissent encore seul à cet endroit ou cela te surprend-t-il encore?»

AO :

«Mais non, ils ne me laissent pas seul! Ça arrive souvent supériorité numérique et à ces moments il y a quelqu’un qui finit par être disponible. Le but c’est de trouver le gars ouvert et celui-ci doit mettre la rondelle dans le filet. »



MB :

«Tu es un des meilleurs dans ce domaine, pas de doute! Quand je jouais, décocher ce genre de tir était toujours difficile parce que tu dois être au bon endroit et, souvent, tu n’as pas toujours la chance de regarder vers le filet. Vises-tu ou ton objectif n’est-il seulement que de diriger la rondelle vers le filet?»



AO :

«C’est difficile aujourd’hui de voir ce qui se passe et qui est au filet ou quel genre de trafic circule près du demi-cercle, mais je sais exactement où se trouve le gardien. Juste avant le jeu, une demi-seconde avant l’arrivée de la rondelle, je regarde où il est et je sais par exemple que si je lance à tel endroit, il y a 90 % de chances que ça rentre. Parfois, je me demande comment ça se fait que mon tir rate et d’autres fois je suis surpris d’avoir marqué.»

- Les deux gloires de la LNH ont également discuté des longues séquences sans marquer. Ce n’est pas arrivé souvent à Bossy dans sa carrière, le joueur qui a compté le plus de buts par rencontre dans l’histoire de la LNH (0,76 but par partie).

AO :

«Je ne change pas de bâton, ça c’est sûr; je suis même un peu fou à propos de mes bâtons. Ils doivent toujours être les mêmes. J’en utilise cinq par match parfois. Tu dois juste rester calme. Tu ne peux pas marquer chaque match, c’est impossible, mais si tu as deux ou trois chances par rencontre et que tu convertis ta première, tu te sens beaucoup mieux pendant toute la partie.»



MB :

«Je sais qu’il y a des objectifs collectifs mais, en tant qu’individu, quelle prochaine statistique individuelle serait importante à atteindre pour toi?»



AO :

«Ce serait bien, 600 buts!»



MB :

«C’est près d’arriver! Combien de buts voudrais-tu marquer dans ta carrière dans la LNH, si tu restes en santé?»



AO :

«Tant que je serai en santé, j’aimerai toujours ce sport. Je ne sais pas... 601 peut-être?»



MB :

«Tu ne veux pas me donner de chiffre, n’est-ce pas?»



AO :

«Non! Je ne peux pas dire avec quelle statistique je veux terminer ma carrière...»



MB :

«Moi, j’ai l’impression que tu vas finir avec 750 buts assez facilement. Marquer des buts, c’est une chose. Quand je jouais, je marquais des buts, mais je voulais gagner et aider l’équipe.»



AO :

«C’est la priorité et le but numéro 1 pour moi. C’est ma 12e année et je ne me suis pas approché de la coupe Stanley. »