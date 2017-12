Première défaite du Paris Saint-Germain... contre un promu

Tremblement de terre en Alsace!

Le Paris Saint-Germain de Neymar a connu sa première défaite de la saison, toutes compétitions confondues, sur la pelouse du Racing Club de Strasbourg (2-1), club promu en Ligue 1, samedi lors d'une 16e journée du Championnat de France qui fera date.

«Ce soir, on est passé à côté. On s'est créé des occasions, mais on n'a pas réussi à les concrétiser. On prend deux buts bêtement, on manque un peu de concentration. Strasbourg a fait son match», a commenté lucidement Marquinhos au micro de Canal+.

«On a un match très important qui arrive, et il faut penser à ce match déjà.» Le PSG doit effectivement aller à Munich pour assurer face au Bayern la première place de poule pour un tirage en huitièmes de finale de la Ligue des champions plus aisé.

Dans une Meinau en fusion malgré le froid glacial, le Racing, tout en engagement, s'est imposé grâce à des buts de ses héros Nuno Da Costa (13e minute) et Stéphane Bahoken (65e). Kylian Mbappé (42e) n'a pu que limiter la casse. Pour rappel, il a fallu six fois le budget de Strasbourg (30 millions euros) pour faire venir Mbappé à Paris cet été...

Ce revers inattendu, qui prive temporairement Paris du titre honorifique de champion d'automne, vient assombrir le ciel jusque-là dégagé du club de la capitale.

Mais pas question de crise automnale pour le PSG contrairement au début des années 2000: Malgré cette défaite, les Parisiens caracolent toujours en tête du championnat avec 41 points, 10 de plus que leur dauphin, Marseille, qui se déplace à Montpellier dimanche.