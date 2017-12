Olivier Fortier a fait sa place à sa façon

Publié aujourd'hui à 17h00

Son histoire est inspirante.

Olivier Fortier, un ancien des Voltigeurs de Drummondville et de l’Océanic de Rimouski, s’apprête à exercer comme avocat chez Fasken Martineau.

En 2013, à l'âge de 23 ans, le natif de L’Ancienne-Lorette faisait une croix sur sa carrière de joueur de hockey.

En l’espace de quelques années seulement, il passait d’espoir des Canadiens de Montréal à agent de joueurs.

Fortier a été un choix du CH en 2007, une cuvée devenue célèbre pour les Canadiens. Dans les trois premiers tours du repêchage, Montréal mettait la main sur Ryan McDonagh, Max Pacioretty, P.K. Subban, Olivier Fortier et Yannick Weber.

Ensemble, ils ont joué près de 2000 matchs et récolté plus de 1000 points dans la Ligue nationale de hockey. Pas mal du tout!

Mais Fortier n’a pas pu goûter à ces succès dans la LNH.

Ralenti par plusieurs blessures, l’ancien capitaine de l’Océanic a dû se contenter d’une carrière de quatre ans dans les Ligues mineures. Il a néanmoins pu participer à des camps d’entraînement et jouer des matchs préparatoires avec les Canadiens.

Comme agent de joueurs, Fortier a donc connu l’adversité qu’auront à affronter ses jeunes clients dans leur carrière professionnelle.

S’il n’a pas évolué dans la LNH, le diplômé de l’Université Laval a connu tout le reste. Blessures, opérations, championnats du monde des moins de 17 et 18 ans, tournoi de la coupe Memorial, repêchages de la LHJMQ et de la LNH, etc.

Chez Momentum Hockey, Olivier Fortier a la chance de travailler avec Christian Daigle, un autre ancien du circuit Courteau devenu agent de joueurs.

Le duo mise sur plusieurs espoirs québécois de premier plan : on peut notamment penser à Alexis Lafrenière et Jakob Pelletier, deux recrues prometteuses cette saison dans la LHJMQ.

Fortier ne peut s’empêcher d’être fier en regardant Lafrenière dans l’uniforme bleu de l’Océanic, l’équipe marquante de son passage dans les rangs juniors. Il n’a jamais oublié les quatre années passées à Rimouski, de 2006 à 2009.

D’espoirs du CH à agent de joueurs, Fortier est demeuré le même passionné de hockey, enrichi d’une expérience du hockey professionnel d’aujourd’hui : rempli de hauts et de bas.

Olivier Fortier a réussi à faire sa place dans le monde du hockey... à sa façon.