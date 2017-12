Mantha, toujours à l’aise contre les Canadiens

L’attaquant québécois des Red Wings Anthony Mantha est toujours à l’aise lorsqu’il affronte les Canadiens.

Jeudi encore, il a obtenu deux points dans la défaite de 6-3 des siens contre le Tricolore. Qu’est-ce qui explique cela?

«Le fait que je m'amuse, a-t-il laissé tomber, samedi. C'est le fun de jouer contre l'équipe de ton enfance.»

Arrivé à Montréal pour y affronter le CH pour une deuxième fois en trois jours, Mantha sait bien qu’il ne s’agit pas d’un match comme les autres.

«Tu le sais que tes amis regardent le match et qu'ils vont de "texter" pour te niaiser, que ça aille bien ou mal», a-t-il expliqué en souriant.

Des ennuis

Les Red Wings ont cependant une saison compliquée, à en juger par leur fiche de 10 victoires, 11 défaites et cinq revers en prolongation.

«On ne joue pas 60 minutes à chaque match, a expliqué Mantha. On va en jouer 35-40 et le 20 minutes restant va nous faire mal.»

«Il faut utiliser notre vitesse, a ajouté son coéquipier Xavier Ouellet. On est une équipe vraiment vite. Quand on trouve le moyen de jouer en zone offensive et de mettre de la pression sur leurs défenseurs, c'est ce qui fait de nous une bonne équipe. Il faut juste trouver une moyen de faire ça constamment.»

Il est évidemment hors de question pour les Wings d’échapper ce match, car cela permettrait au CH de solidifier sa troisième place au classement dans la section Atlantique.

«Ils sont venus dans notre amphithéâtre et ont pris les deux points. Il faudra renverser la vapeur», a résumé Mantha.