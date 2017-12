Voici un survol de l’action dans la LNH pour le vendredi 1er décembre.

RÉSULTATS (équipes locales en majuscules)

Pittsburgh 4, BUFFALO 0

Ottawa 6, NY ISLANDERS 5

NY RANGERS 5, Carolina 1

COLUMBUS 4, Anaheim 2

San Jose 2, FLORIDA 1

Los Angeles 4, ST. LOUIS 1

WINNIPEG 7, Vegas 4

New Jersey 2, COLORADO 1

Décembre commence avec 2 matchs de 11 buts!

Deux matchs dans la seule soirée de vendredi ont totalisé 11 buts, lors de laquelle les Sénateurs et les Jets ont été victorieux.

Les Sénateurs ont égalé un sommet cette saison avec une récolte de six buts pour freiner une glissade de sept matchs (0-6-1) et ainsi infliger aux Islanders leur première défaite en temps réglementaire au Barclays Center de Brooklyn en 2017-2018.

Le défenseur Thomas Chabot, 18e choix au total en 2015, a enfilé son premier but dans la LNH. Le Québécois est devenu la septième recrue à amasser trois points dans un match, le premier à le faire depuis Patrick Wierchoch en mars 2013 (également contre les Islanders!).

Les Jets ont égalé une marque d’équipe cette saison en inscrivant sept buts. Trois joueurs ont mis l’épaule à la roue avec une contribution de trois points pour aider les siens à coller un cinquième gain de suite à domicile : Patrik Laine (un but, deux aides), Mark Scheifele (un but, deux aides) et Blake Wheeler (trois aides).

Avec un cumulatif de 36 points, les Jets trônent au sommet de l’Association de l’Ouest et sont à égalité avec le Lightning au premier rang de la LNH.

Les Jets ont marqué sept buts dans un match pour la troisième fois depuis le début du calendrier 2017-2018, exploit qu’aucune autre formation n’a accompli cette saison.

What a great feeling especially with a win, thanks to my family and friends for the support, to everyone who has help me getting to this moment./ Quel beau sentiment en plus d'une victoire, merci à ma famille et amis qui ont rendus ce moment possible. �� pic.twitter.com/gSKUX37j1Y