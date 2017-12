Quatrième course cette saison et quatrième victoire, samedi sur le sprint de Lillehammer, pour le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo qui écrase le début de la coupe du monde de ski de fond.



Le skieur de 21 ans a devancé en finale deux Russes, Serguey Ustiugov et Alexander Bolshunov.

Le Québécois Alex Harvey a pour sa part terminé au 28e rang.



Chez les dames, la compatriote de Klaebo, Maiken Caspersen Falla, s'est imposée devant la Finlandaise Krista Parmakoski et l'Américaine Sadie Bjoersen.