Les Remparts perdent le match et Matthew Boucher

Privés de leur capitaine Matthew Boucher en troisième période, les Remparts sont parvenus tout de même à arracher un point aux Islanders de Charlottetown, subissant un revers de 3-2 en tirs de barrage, samedi, au Centre Vidéotron.

Le meilleur marqueur de l’équipe a été atteint à la jambe par un violent tir frappé de Luke Kirwan dans les premières minutes du troisième engagement pendant un jeu de puissance, s’écroulant sur la patinoire avant de retraiter au vestiaire, alors que les visiteurs menaient par deux buts. Même si Boucher a réussi à quitter la glace par ses propres moyens, il n’est pas revenu au jeu par la suite et a été envoyé dans un centre hospitalier pour passer des radiographies.

À la reprise du jeu, Kirwan a mis fin à sa disette de huit parties sans but, et en fin de rencontre, Olivier Mathieu a forcé la tenue de la prolongation. Malgré une pénalité aux Insulaires, Québec a été incapable de se sauver avec la victoire en surtemps avant de faire chou blanc en tirs de barrage. Pour les Remparts, il s’agissait d’un deuxième revers en bris d’égalité à leurs trois dernières sorties.

«Matthew est la pièce maitresse de notre attaque et il nous manquait en prolongation et en tirs de barrage. Deux buts ou trois buts, c’est la pire avance au hockey. Tu scores un but et l’autre équipe va être ébranlée. C’est ce qu’on a fait. On a pris le momentum et notre chance, mais à 0-2, on ne jouait pas comme les Remparts du début de saison», a reconnu l’auteur du filet égalisateur, qui a passé quatre minutes au cachot en milieu de rencontre pour avoir dardé l’adversaire.

«Un bon but» refusé

Avec une dizaine de minutes à écouler au tableau en période médiane, les locaux croyaient bien que Mikaël Robidoux avait créé l’égalité 1-1. Mais l’officiel a jugé que le joueur des Remparts se trouvait à l’intérieur du demi-cercle du gardien des Islanders, refusant le but aussitôt. «Je ne veux pas m’embarquer dans l’arbitrage, ça m’a déjà coûté cher. Mais c’est un but. Je peux faire Yanick Jean, c’était un bon but», s’est contenté de dire le pilote québécois.

Philippe Boucher et ses adjoints ont cru bon de s’adresser «dans le blanc des yeux» à leurs protégés, une stratégie qui a porté ses fruits, estimait l’entraîneur-chef des locaux.

«J’ai aimé notre réponse. Mais le but refusé a fait mal et le quatre minutes de Mathieu aussi. On n’a pas lâché. On va tourner la page. Le point est important, car on avait l’air d’un club qui n’irait pas en chercher un», a-t-il pointé.

Les Remparts ont écoulé avec succès les cinq jeux de puissance de la bande des Maritimes. Si Boucher a félicité le boulot de ses ouailles dans cet aspect, il espère qu’elles sauront plus efficaces à forces égales dans l’avenir.

«On est une équipe qui mérite tous les points que l’on a au classement et on se garde dans les matchs. Il faut juste trouver une manière de mieux jouer à cinq contre cinq. L’avantage numérique nous sort du pétrin plus souvent qu’autrement.»

En vitesse

Sam King et Sullivan Sparkes ont tour à tour déjoué Dereck Baribeau pendant la séance de tirs de barrage... Philipp Kurashev devrait quitter autour du 13 décembre pour le camp de l’équipe suisse en vue du Championnat du monde junior qui aura lieu à Buffalo pendant la période des Fêtes...