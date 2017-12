Le Bayern seul en tête

Le Bayern Munich a profité d'une large défaite de Leipzig pour s'envoler en tête de la Bundesliga samedi, grâce à une victoire 3-1 contre le promu Hanovre, sous l'impulsion d'un Kingsley Coman des grands jours auteur d'un but.

Après 14 journées, les Bavarois comptent 32 points, soit six de plus que Leipzig (26). Schalke, qui compte 24 points, reçoit la lanterne rouge Cologne en fin d'après-midi et peut prendre la deuxième place du classement.

Dortmund, pourtant à 11 contre 10 à partir de la 41e minute, n'a pu ramener qu'un point de son déplacement à Leverkusen (1-1). Avec désormais sept matches consécutifs sans victoire en championnat, le Borussia glisse à la 6e place avec 22 points.

Le Bayern s'échauffe avant le PSG

Le promu Hanovre a donné une très bonne réplique au Bayern, en tenant le match nul jusqu'à la 67e minute, et les champions d'Allemagne n'ont pas paru particulièrement conquérants pendant près d'une heure, à trois jours de recevoir le PSG en Ligue des champions.

Le premier but avait été inscrit par Arturo Vidal sur un service de Müller (1-0, 17e), puis Lewandowski a rapidement récidivé, mais son but a été annulé par l'assistant vidéo pour un hors jeu de quelques centimètres. Benschop a égalisé pour Hanovre (1-1, 35e).

L'homme du match a ensuite été Kingsley Coman. Hyper-présent, auteur de tirs ou de centres de qualité qui n'ont d'abord pas abouti, il a donné l'avantage aux siens d'une merveille de but à la 67e minute: contrôle orienté de volée du droit, et tir du gauche dans un angle difficile (2-1).

C'est encore lui qui obtient le pénalty transformé par Lewandowski à la 87e minute.

Dortmund toujours en panne

À 11 contre 11, Leverkusen a nettement dominé le Borussia Dortmund, et il a fallu un très grand Roman Bürki dans les buts pour éviter un nouveau naufrage. Le Bayer a toutefois pris logiquement l'avantage par Volland (1-0, 30e).

Mais le défenseur de Leverkusen Wendell a été exclu à la 41e minute pour un tacle assassin sur la cheville de Castro. En supériorité numérique, le Borussia a réussi à marquer par Yarmolenko (1-1, 73e) minute, mais n'a pu s'imposer.

«Au niveau de l'attitude mentale, c'était ok», a cependant déclaré le directeur sportif Michael Zorc, «les gars sont revenus au score après avoir été menés. Ils auraient pu marquer un deuxième but, mais dans l'ensemble nous pouvons vivre avec ce point».

Ce nul honorable à l'extérieur devrait permettre de prolonger la survie de l'entraîneur Peter Bosz, que la direction du club n'a jamais critiqué publiquement. "C'est avec lui que nous voulons retourner la situation, et nous restons concentrés sur notre prochain match", a déclaré Zorc.

Dortmund déplore cependant deux blessés graves qui devraient être absents pour longtemps: Gonzalo Castro (cheville) et Maximilian Philipp (genou).

Coup de tonnerre sur Leipzig

Le RB Leipzig a subi à Hoffenheim sa plus lourde défaite (4-0) depuis son accession en première division la saison dernière. Ce revers est un rude coup d'arrêt pour les deuxièmes du classement, qui s'efforcent comme la saison dernière de garder le contact avec le Bayern.

Le RB devra se reconcentrer mercredi pour recevoir Besiktas en Ligue des champions. En cas de victoire, les joueurs de Red Bull ont encore une petite chance de se qualifier pour les 8e de finale, à condition que Porto ne gagne pas contre Monaco.