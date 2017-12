Le Barça freiné par Vigo

Le FC Barcelone, leader du Championnat d'Espagne, a concédé un match nul évitable (2-2) face au Celta Vigo samedi pour la 14e journée, donnant l'opportunité à ses poursuivants de réduire l'écart ce week-end.

Au Camp Nou, après l'ouverture du score signée Iago Aspas pour Vigo, le Barça a mené 2-1 après une frappe de Messi entre les jambes du gardien (22e) puis une action initiée par l'Argentin et conclue par Luis Suarez (62e). Mais Maxi Gomez a remis le Celta à hauteur sur une action où Samuel Umtiti s'est blessé (70e).

«Nous sommes le Barça et nous voulons toujours gagner, a mentionné l’entraîneur Ernesto Valverde, après le match. Mais ce n'est pas toujours possible. Nous avons réussi un bon match à Valence (1-1), nous avons fait match nul aujourd'hui alors que nous avions plus d'occasions pour gagner. Mais la saison est encore longue.»

Ce verdict nul est un contretemps malvenu pour Barcelone (1er, 36 pts), qui pourrait permettre à Valence (2e, 31 pts) de revenir à deux longueurs dimanche à Getafe. Et l'opportunité de grignoter est belle pour l'Atletico Madrid (3e, 27 pts), qui reçoit samedi la Real Sociedad, et pour le Real Madrid (4e, 27 pts), en déplacement samedi soir sur le terrain de l'Athletic Bilbao.