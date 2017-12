Jouera, jouera pas? Shea Weber laisse planer le mystère

Shea Weber a raté les six derniers matchs des Canadiens de Montréal il était loin de confirmer son retour face aux Red Wings de Detroit, samedi soir.

Écoutez ses commentaires dans la vidéo, ci-dessus.

«Je n’en ai pas encore discuté avec l’équipe médicale. Ça dépendra de leur avis et je verrai comment je me sens ce soir», a-t-il dit en laissant planer le mystère.

À savoir s’il pouvait jouer si le Tricolore était en séries, le défenseur n’a guère été plus convaincant.

«Je ne sais pas. C’est difficile à dire. Nous ne sommes évidemment pas dans cette situation-là (...), mais je voudrais aider les gars.»

Aux dires de Weber, la blessure au bas du corps qui le tient à l’écart depuis le 21 novembre l’incommode depuis quelque temps.

«Je ne veux pas entrer dans les détails, mais ça me nuit depuis longtemps.»

Le vétéran de 32 ans est donc passé de quart-arrière à spectateur. Heureusement, les quatre derniers matchs ont été couronnés de succès pour Montréal, qui se sont hissés au troisième rang de la section Atlantique.

«Ils ont bien joué. Nous avons solidifié notre jeu défensif. C’est difficile de regarder, mais satisfaisant dans le contexte.»

Par ailleurs, le numéro 6 a souligné le travail de Jeff Petry en son absence. Le droitier a été inégal dans ses performances depuis le début de la saison, mais il vient d’amasser un but et trois aides à ses quatre dernières sorties avec un temps d’utilisation qui varie entre 24 et 29 minutes.

«Il a été très bon. Je n’ai pas trouvé qu’il était mauvais depuis le commencement de la saison. Il a hérité d’une plus grande part de responsabilités et une hausse de temps de jeu.»

Le défenseur Joe Morrow sera laissé de côté. Si Weber affronte les Red Wings, Jakub Jerabek regardera le match de la passerelle de presse.