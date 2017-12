C’était aussi un 2 décembre...

Triste souvenir: la dernière fois où les Red Wings de Detroit avaient disputé un match à Montréal un 2 décembre, c’était en 1995, au Forum. Il y a 22 ans, le Canadien perdait alors 11-1 et surtout, Patrick Roy venait de jouer son dernier match dans l’uniforme du club montréalais.

«J’étais jeune, je ne l’ai pas vécu quand c’est arrivé, je l’ai vu plus tard en voyant des reprises, a noté le défenseur Xavier Ouellet, samedi, après l’entraînement des Red Wings. Ça fait partie de l’histoire de Patrick Roy. C’était un joueur de caractère, quelqu’un qui avait beaucoup de fierté. C’est une décision qu’il a prise, puis il a vécu avec.»

Ouellet avait seulement 2 ans quand Roy était passé devant l’entraîneur-chef Mario Tremblay afin de s’adresser au président Ronald Corey pour lui annoncer qu’il venait de jouer son dernier match pour le Canadien. Même s’il a passé son enfance en Europe, où son père Robert jouait au hockey professionnel, Ouellet demeure bien au fait des conséquences de la transaction de Roy. Depuis, le CH n’a jamais soulevé la coupe Stanley.

«Avec le temps, j’ai appris l’histoire, a-t-il indiqué. Je sais ce qui s’est passé. Il y a aussi cette grande rivalité qui a suivi entre les Red Wings et l’Avalanche.»

«Ç’a été une erreur de notre part de marquer trop de buts dans ce match-là, vient d’ailleurs commenter Mathieu Dandenault, lorsque joint au téléphone, lui qui en était alors à sa première saison dans la Ligue nationale de hockey avec les Wings. Après l’échange de Roy au Colorado, il était venu nous hanter dans les séries. C’est nous qui devions gagner la coupe Stanley cette année-là.»

Bergevin en uniforme

Au moment de la fameuse scène avec le président Corey, Dandenault était sur la patinoire. Il n’a donc rien vu de ce qui s’est passé.

«Je me souviens plus du moment où Roy a levé les bras dans les airs après avoir arrêté un lancer du centre de la patinoire, a indiqué Dandenault. On se demandait un peu ce qu’il faisait là. Sinon, on s’occupait de nos affaires.»

Dandenault en était personnellement à son premier match en carrière à Montréal et il avait marqué deux buts. Parmi les autres joueurs des Red Wings à l’époque, il y avait aussi un certain Marc Bergevin.

Une situation unique

Chez les joueurs actuels des Wings, Dylan Larkin n’était pas encore né tandis que Henrik Zetterberg est le seul à avoir joué, une saison seulement, contre Roy.

«Évidemment, avec YouTube et tout ce qu’on retrouve sur le web, tout le monde dans ce vestiaire est au courant de cette situation plutôt unique, a avancé le gardien Jimmy Howard, à propos de la soirée du 2 décembre 1995 à Montréal. Patrick Roy, ç’a été le meilleur de tous les temps. Ayant grandi comme gardien de but, j’aimais le regarder jouer. Lui et Mike Richter étaient mes gardiens préférés.»

«Ça a fait l’histoire et on en parle encore aujourd’hui, a pour sa part affirmé le Québécois Anthony Mantha. Disons qu’il faut avoir une bonne confiance en soi pour aller derrière le banc comme ça et demander une transaction devant les caméras et tous les spectateurs.»