Anthony Hudson veut relancer les Rapids du Colorado

Les Rapids du Colorado ont montré l’un des pires dossiers de la Major League Soccer (MLS) lors de la dernière campagne, et le nouvel entraîneur-chef Anthony Hudson semble avoir quelques pistes de solutions pour ramener l’équipe sur le droit chemin.

Hudson, nommé mercredi à la tête de l’équipe, a eu l’occasion de discuter avec les partisans lors d’une séance de questions et réponses sur Facebook, vendredi.

Le nouveau venu misera sur l’attaque, indiquant vouloir instaurer un schéma de jeu 5-3-2. Une tactique qu’il appréciait lorsqu’il dirigeait la formation nationale de la Nouvelle-Zélande, jusqu’à tout récemment.

«En ce qui a trait au style de jeu, je veux toujours jouer avec deux attaquants et je crois que c’est ce sur quoi nous mettrons l’accent, a révélé Hudson. C’est une question de mentalité et de caractère, et non seulement de qualité et d’habiletés techniques. Il s’agit d’être agressifs, de créer des choses et d’être positifs.»

Attaquant recherché

Pour arriver à instaurer ce style, l’instructeur n’a pas caché que le club allait devoir trouver un attaquant de qualité.

«Il y a plusieurs choses importantes. [Il faut s’améliorer] aux positions-clés, et nous devons ajouter des joueurs au groupe du milieu de terrain.»

Dominique Badji a été le meilleur buteur du club lors de la plus récente campagne, touchant la cible neuf fois en 33 parties, dont 29 au sein de la formation partante.

Hairston impressionne

Hudson a par ailleurs été élogieux envers Marlon Hairston, indiquant que le milieu allait certainement avoir une place importante dans son équipe.

«J’aime vraiment Marlon, c’est un joueur avec qui je suis très excité de travailler. Je veux l’aider à devenir le meilleur joueur possible, puisque je crois en lui.»

Le Colorado a terminé la dernière campagne au 10e rang de l’Association de l’Ouest de la MLS avec un dossier de 9-19-6 et un total de 33 points. Pablo Mastroeni était l’entraîneur-chef au début de la saison, mais a été congédié en août. Steve Cooke assumait l’intérim depuis ce temps.