Une chance en or pour Kevin Roy

Les Ducks d’Anaheim comptent sur l’une des listes de blessés les plus garnies de toute la LNH. Si le nombre effarant de joueurs sur la touche ne fait certainement pas le bonheur des partisans de l’équipe, il aura permis au jeune hockeyeur de Lac-Beauport Kevin Roy d’obtenir une vraie chance dans le circuit Bettman.

Avec notamment Ryan Getzlaf, Ryan Kesler, Patrick Eaves sur la touche pour une longue période, les Ducks ont rappelé Roy le 9 novembre dernier et, depuis ce temps, il a participé à chacune des 11 parties des Ducks. Avant celle de vendredi soir, face aux Blue Jackets, il comptait deux buts et une passe.

En confiance

L’entraîneur de la formation californienne, Randy Carlyle, a même commencé à l’utiliser sur la deuxième vague de jeu de puissance.

«Il a beaucoup de vitesse dans son jeu, de bonnes mains et il peut faire des jeux dignes de la LNH. C’est un jeune joueur et nous essayons de le placer dans des situations qui lui permettront d’avoir du succès. Quand tu possèdes ce genre d’habiletés, c’est difficile de ne pas te faire jouer en avantage numérique», avait mentionné l’entraîneur d’expérience, mercredi soir dernier, après une prestation d’un but et une aide de Roy dans un gain de 3-2 face aux Blues de St. Louis.

Bref, les choses vont bien pour l’ailier droit de 24 ans.

«C’est une très belle expérience, a-t-il reconnu lors d’un entretien téléphonique avec Le Journal, vendredi matin, quelques heures avant son match face aux Blue Jackets à Columbus. Le rêve de tout joueur de hockey est d’atteindre la LNH. Une fois rendu, le premier match est spécial, mais ensuite tu dois t’ajuster et être prêt à chaque match. Maintenant, je veux prouver aux dirigeants que j’ai ma place dans l’équipe et leur forcer la main afin qu’ils me gardent ici même quand les blessés reviendront au jeu.»

Avec Vermette

Roy n’est pas le seul Québécois à Anaheim puisqu’Antoine Vermette et François Beauchemin défendent également les couleurs des Canards. D’ailleurs, le jeune patineur a souvent été jumelé à Vermette depuis son arrivée avec le grand club.

«C’est un excellent joueur. Il a récemment joué son 1000e match et il a beaucoup d’expérience, donc j’essaie de voir ce qu’il fait et d’appliquer ce qu’il me dit pour m’aider à m’améliorer et à m’adapter. C’est un joueur très intelligent, il fait de belles passes et c’est facile de jouer avec un joueur comme ça.»

Aucun regret d’avoir boudé la LHJMQ

Kevin Roy ne regrette en rien sa décision de faire une croix sur la LHJMQ et de prendre la route des collèges américains.

Roy s’est enrôlé à l’âge de 12 ans avec le programme sports-études de l’Académie Saint-Louis dans le but d’obtenir une bourse dans un programme Prep School aux États-Unis. Il a finalement joué deux saisons avec l’Académie Deerfield, au Massachusetts, puis les choses ont vraiment déboulé pour lui.

Il s’est tout d’abord joint aux Stars de Lincoln dans la United States Hockey League (USHL) lors de la saison 2011-2012. Là, il a récolté 105 points en 59 parties et été nommé le joueur le plus utile du circuit. Cette brillante saison l’a réellement mis sur le radar des formations de la LNH. En juin 2012, les Ducks en ont fait leur choix de quatrième ronde, le 97e au total.

Par la suite, Roy a joint les Huskies de l’Université Northeastern, en première division de la NCAA, malgré l’insistance des Remparts de Québec qui ont tenté à plusieurs reprises de le convaincre de venir évoluer dans la LHJMQ. À Northeastern, il s’est vite établi comme un leader de la formation, terminant premier marqueur de l’équipe lors de trois de ses quatre saisons.

Diplôme en poche

Comme le font la plupart des joueurs repêchés évoluant dans la NCAA, Roy a attendu de terminer ses études à Northeastern avant de faire le saut chez les professionnels. À sa première saison complète dans la Ligue américaine de hockey, l’an dernier, avec les Gulls de San Diego, ce natif de Greenfield Park qui a déménagé à Lac-Beauport avec ses parents à l’âge de 12 ans, n’a pas mis de temps à s’adapter.

Auteur de 46 points en 67 parties, il a terminé au troisième rang des pointeurs de l’équipe. Avant de se joindre aux Ducks, cette année, il comptait 11 points en 10 parties dans la LAH.

«Ça s’est très bien passé pour moi et je ne regrette pas ma décision d’avoir opté pour le hockey universitaire américain. J’ai un diplôme en poche et maintenant je joue dans la LNH. Quand tu regardes ça, ce fut une bonne décision.»