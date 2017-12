7e défaite consécutive pour le Rocket

La mauvaise séquence du Rocket de Laval s’est poursuivie vendredi soir, alors que le club-école du Canadien s’est incliné par la marque de 2-1 face au Crunch, à Syracuse.

Il s’agit d’un septième revers de suite pour le Rocket.

Le gardien québécois Louis Domingue a pour sa part été dominant devant la cage des favoris de la foule. Il a repoussé 23 des 24 rondelles dirigées vers lui pour mériter la victoire.

Domingue croyait bien se diriger vers son premier blanchissage de l’année, mais Chris Terry a fait scintiller la lumière rouge avec moins de quatre minutes à écouler au match.

Après une première période sans but, c’est l’ancien des Remparts de Québec Adam Erne qui a ouvert la marque. Il a complété un jeu amorcé par Anthony Cirelli et Jamie McBain pour inscrire son deuxième but de la saison.

Matthew Peca a été l’autre buteur dans la victoire.

Le Rocket a profité de six avantages numériques, mais ils ont concrétisé leurs occasions une seule fois.

L’attaquant Niki Petti a quant à lui connu une soirée de travail plutôt difficile, en terminant la rencontre avec un différentiel de -2. Il n’a pas été en mesure de décocher un seul tir vers le filet adverse.

Le gardien Charlie Lindgren a accordé deux buts sur 30 lancers devant la cage du Rocket.

Les hommes de Sylvain Lefebvre tenteront de retrouver le chemin de la victoire dès samedi soir, alors qu’ils affronteront les Phantoms de Lehigh Valley.