Une autre bonne journée de travail pour Tiger Woods

L’Américain Tiger Woods a maintenu le rythme qu’il avait établi la veille pour terminer la deuxième ronde du Challenge Hero World avec une carte de 68 (-4), vendredi, dans l’île de New Providence, à Nassau, dans les Bahamas.

«Le Tigre» possède maintenant un cumulatif de 137 (-7) après les 36 premiers trous ce qui lui permet de demeurer dans la course.

C’est Charley Hoffman qui trône au sommet du classement avec un pointage de 132 (-12), cinq coups devant Woods.

«J’ai prouvé que la chirurgie a été un succès et que ma réhabilitation a été fantastique, a mentionné Woods dans une entrevue publiée sur le site web de la PGA. Maintenant, j’ai la chance d’être ici, de jouer et d’être compétitif à nouveau.»

«Il me reste toutefois beaucoup de chemin à parcourir», a ajouté avec honnêteté celui qui n’avait pas pris part à une compétition en près de 10 mois.

Le seul aspect négatif de son jeu a semblé être la lecture des verts qui était plus rapide que prévu.

«J’ai vraiment eu de la difficulté avec la vitesse. Ils [les verts] étaient plus rapides d’environ un pied.»

Un bon départ

Lors de la deuxième ronde, Woods a été particulièrement dominant sur le premier neuf comme le démontre son pointage de 31. Il est parvenu à enregistrer trois oiselets et deux aigles tout en évitant les bogueys.

Il a finalement conclu sa ronde avec un oiselet de plus et deux bogueys.

Hoffman a également bien fait pour effectuer un saut de sept positions au classement. Il a remis une carte de 63 (-9) grâce à ses 12 oiselets et trois bogueys. Il a notamment retranché un coup à la normale sur les cinq derniers trous du parcours.

«C’est très spécial d’être ici et de voir Tiger réussir des oiselets et des aigles à nouveau, a avoué Hoffman. J’espère qu’il sera dans la course dimanche.»

Jordan Spieth a terminé sa ronde avec une carte de 67 (-5) et occupe le deuxième échelon, à trois coups de la tête, à égalité avec Tommy Fleetwood.

Aucun joueur canadien ne prend part à cette compétition organisée par Tiger Woods.