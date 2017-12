Un retour avec le Crunch pour Mathieu Brodeur

Le défenseur québécois Mathieu Brodeur a obtenu un essai professionnel avec le Crunch de Syracuse, club-école du Lightning de Tampa Bay dans la Ligue américaine de hockey (LAH), vendredi.

Brodeur effectuera ainsi un retour avec cette formation, car il avait totalisé 13 points, dont trois filets, en 56 parties à Syracuse en 2016-2017. Il avait aussi amassé quatre points en 22 duels éliminatoires.

Choix de troisième tour, le 76e au total, des Coyotes de Phoenix en 2008, le joueur de 6 pi et 5 po et 215 lb a porté l’uniforme des Thunderbirds de Springfield, filiale des Panthers de la Floride cette saison. Il a inscrit une mention d’aide en sept matchs et écopé de 17 minutes de punition, en plus d’afficher un différentiel de -6.

Le patineur de 27 ans a également joué 12 matchs avec le Thunder d’Adirondack, au sein de la Premier AA Hockey League.