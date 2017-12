Un masque de 24 500$, rien de plus normal

La compagnie montréalaise Armori Steele ne lésine pas dans la confection d’items de collection haut de gamme. L’un des plus grands joyaux de l’entreprise, un masque de gardien de but orné de 50 diamants et d’une grille en or de 24 carats, vaut plus de 24 500$!

Le «Redness of Pride», créé en l’honneur de l’équipe canadienne de hockey sur glace qui a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques à Sotchi, a même obtenu la bénédiction du gardien du Canadien de Montréal, Carey Price.

L’entreprise, qui compte parmi ses clients les plus réputés le spécialiste des arts martiaux mixtes Conor McGregor, les sœurs Dufour-Lapointe ainsi que l’ancien gardien de la LNH Patrick Lalime, n’en est pas à ses premières armes.

