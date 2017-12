Où ira la Coupe Memorial en 2019?

Au cours des derniers mois, trois organisations avaient manifesté publiquement le souhait d’organiser le tournoi de la Coupe Memorial 2019.

Pourtant, aucune lettre d’intention n’a encore été acheminée au bureau du commissaire Gilles Courteau, à quelque deux semaines de l’échéance.

En raison du caractère exceptionnel de la 100e édition de cet événement (qui sera jouée à Regina), le mandat confié à la LHJMQ aux trois ans avait été repoussé d’une année.

«Les organisations intéressées ont jusqu’au 15 décembre pour soumettre leur lettre d’intention. À présent, aucune ne s’est encore commise. Ensuite, le dépôt de la candidature devra être transmis pour le 15 janvier», a confirmé Gilles Courteau.

À la suite de l’évaluation pointue des candidatures par les membres d’un comité indépendant qui demeurera jusqu’à nouvel ordre secret d’État, l’identité de la ville gagnante sera connue le 5 avril, au lendemain de la présentation du Gala des rondelles d’or.

Trio de l’Atlantique

À ce jour, les Mooseheads de Halifax, qui célébreront leur 25e anniversaire de fondation en 2018-19, les Wildcats de Moncton, qui emménageront dans un nouvel amphithéâtre de 8500 sièges au centre-ville, et les Sea Dogs de Saint John ont publiquement exprimé le désir de jouer les hôtes de la finale de la Ligue canadienne de hockey en mai 2019.

Les Mooseheads avaient organisé le tournoi en 2000 – remporté par l’Océanic de Rimouski – et les Wildcats s’étaient inclinés en finale devant les Remparts de Québec en 2006.

Le Québec absent?

Les Remparts ont présenté le dernier tournoi de la Coupe Memorial de la LHJMQ, en 2015. À l’époque, les Saguenéens de Chicoutimi étaient dans la course.

«Nous sommes à rebâtir notre organisation sur des bases solides et 2019, c’est trop tôt pour songer à présenter le tournoi de la Coupe Memorial à Saguenay», a confirmé le directeur général des Sags, Serge Proulx.

À ce jour, aucune organisation de la Belle Province n’aurait testé les eaux de façon formelle ou informelle pour l’événement de 2019. «Je n’ai entendu parler de rien», admet le commissaire.

La présentation des trois derniers tournois au Québec et l’absence d’amphithéâtres assez vastes pour générer les revenus nécessaires – un budget de 4 millions $ – s’avèrent des obstacles majeurs pour bon nombre de clubs québécois.

Amphithéâtres trop petits

À titre d’exemple, dans la foulée du tournoi de la Vieille Capitale, joué dans un Colisée Pepsi de 15 300 sièges, Red Deer (Enmax Centrium, 2016) et Windsor (WFCU Centre, 2017) pouvaient accueillir respectivement 7100 et 6500 spectateurs. Même constat à Regina, où le Brandt Centre offrira 6500 sièges aux clients de la Coupe Memorial. Au Québec, hormis le Centre Vidéotron, le Colisée Financière Sun Life offre la meilleure capacité d’accueil avec 4156 sièges et une occupation maximale de 5062.