Novembre sourit à Kevin Klima

L’attaquant de 20 ans des Saguenéens de Chicoutimi Kevin Klima a profité du mois de novembre pour améliorer sa fiche offensive, lui qui a récolté 17 points en 11 rencontres.

Le joueur de centre originaire de Tampa est d’ailleurs sur une séquence de cinq matchs avec au moins deux points.

Acquis l’an dernier des Wildcats de Moncton lors de la période des transactions, Klima avoue ne pas prêter attention aux statistiques.

«Je suis satisfait, mais j’essaye de ne pas m’en faire avec cela. Je joue en équipe et je fais tout ce que je peux pour gagner tous les matchs», a fait entendre celui qui dispute sa dernière saison dans la LHJMQ.

Le pilote des Sags, Yanick Jean, est plutôt satisfait du rendement de son joueur de centre.

«Il a fait des gros pas depuis qu’on l’a acquis l’an dernier. Pour l’instant, c’est un joueur qui fait tout pour nous offensivement et défensivement. C’est notre attaquant le plus utilisé avec Lavigne (Zachary). Il est intense et il amène les autres joueurs avec lui», a noté l’entraîneur-chef.