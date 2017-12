Nouveau stade : les Athletics s’activent

Les Athletics d’Oakland ont un plan à soumettre pour la construction d’un nouveau stade de baseball qui serait prêt à temps pour la saison 2023 si leur projet franchit toutes les étapes nécessaires.

Cela pourrait ainsi inciter le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, à songer plus sérieusement à une expansion. Concernant notamment l’octroi possible d’une concession à Montréal, il avait mentionné au cours des dernières semaines que le dossier des nouveaux stades à Oakland et à Tampa devait être réglé avant de penser à un élargissement des cadres.

En entrevue vendredi avec le site internet Baseball America, la vice-présidente communications et communauté des Athletics, Catherine Anker, a pour sa part indiqué que son organisation souhaite bâtir son futur domicile dans le secteur Peralta. Ce lieu comprend actuellement des entrepôts, des espaces de stationnement et des bureaux administratifs pour différentes institutions académiques des environs.

«Présentement, on rencontre les membres de la communauté dans le cadre de nombreuses activités pour prendre connaissance de leurs besoins. C’est aussi une occasion de répondre à ses questions, a déclaré Anker. Notre objectif est de créer pour les partisans, les joueurs et les gens du secteur le meilleur endroit possible pour vivre l’expérience baseball. Il est crucial pour nous que ce stade s’intègre bien à ce marché.»

«Avec cette bâtisse plus proche du centre-ville, le projet permettra de revigorer la relation entre les Athletics et la ville. Ce stade constituera un point central pour le sport, le mieux-être et la culture», a-t-elle ajouté.

Selon les Athletics, le chantier pourrait s’activer dès 2021 si tout va bien. Ils espèrent quitter le Oakland Coliseum dans les prochaines années, eux qui ont terminé à l’avant-dernier rang des ligues majeures avec une foule moyenne de 18 446 spectateurs par match local en 2017.

En attendant, la formation californienne dépensera 4 millions $ pour la réalisation de travaux à son domicile actuel en prévision de la prochaine campagne.

Tampa

Du côté des Rays, le propriétaire principal Stuart Sternberg avait affirmé jeudi que la contribution financière de son équipe dans un éventuel stade sera reliée à l’implication des gens d’affaires de la région.

La formation floridienne souhaite bâtir un édifice au coût de 800 millions $ dans le quartier d’Ybor City, à Tampa. Depuis son arrivée dans les grandes ligues en 1998, elle évolue au Tropicana Field de St. Petersburg. Au centre de plusieurs rumeurs de transfert, l’équipe a affiché la pire moyenne des majeures avec une foule de 15 670 personnes par match local en 2017.