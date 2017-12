Matthew Boucher «va prendre sa retraite avec les Remparts»

Il y a quelques jours, l’entraîneur-chef Philippe Boucher évoquait que la situation de ses trois vétérans de 20 ans n’était pas coulée dans le béton. Mais Matthew Boucher peut dormir tranquille.

«Il va prendre sa retraite [du hockey junior] comme un membre des Remparts de Québec! J’ai eu des offres pour lui l’année passée, et même si j’ai carte blanche, j’ai eu un sérieux droit de véto de la part de mon président. On a eu de bonnes offres, qui ont toutes été étudiées. Mais si on voulait des 20 ans dominants cette année, on pensait qu’il ne fallait pas le laisser aller», a assuré le grand patron des Remparts au sujet de son capitaine – et fils.

Boucher s’avère la bougie offensive par excellence des Diables rouges depuis le début de la saison, trônant, avant les matchs de vendredi, contre toute attente au sommet des pointeurs de la LHJMQ en vertu de ses 17 buts et 21 passes, pour 38 points, à égalité avec le Tchèque Filip Zadina, des Mooseheads de Halifax.

«Mon objectif n’est pas de remporter le championnat des compteurs. Tant mieux si je suis premier. Mais mon but est de gagner avant tout cette année. Je peux aider l’équipe offensivement, mais je serai tout aussi fier de l’aider à gagner en bloquant des tirs», a renchéri humblement le petit attaquant à la veille du passage des Islanders de Charlottetown au Centre Vidéotron.

Coup de maître

Lointain choix de septième ronde de l’Armada en 2013, Boucher avait déménagé à Drummondville pour sa première saison complète, à 17 ans, où il n’avait récolté que 16 points en 63 matchs. Le paternel avait dû céder un choix de cinquième tour pour faire son acquisition durant les assises, en juin 2015, un risque peu élevé qui s’est révélé payant pour les Remparts, le natif de Los Angeles enfilant 30 buts dès sa première campagne dans l’uniforme sanctifié et 27 lors du calendrier suivant.

«Il y avait des choses qui se disaient, après mon acquisition, comme je serais une déception. Je voulais faire taire les sceptiques. J’étais arrivé en confiance après un gros été d’entraînement», a rappelé celui qui espère décrocher un essai professionnel à l’issue de la présente saison.

«Je savais que dans certaines situations, on pouvait le mettre devant le but en avantage numérique et ça a cliqué en partant [...] Ça nous prend des gars qui produisent si on veut avancer et il fait face à la musique», a reconnu l’entraîneur-chef et directeur général.

Robidoux n’a pas à craindre de représailles

Mikaël Robidoux a eu besoin d’être rassuré par Philippe Boucher durant l’entraînement de vendredi au Pavillon de la Jeunesse.

Le fougueux attaquant a été chassé en fin de rencontre face aux Olympiques de Gatineau, mercredi, pour un bâton élevé, pénalité qui n’a finalement fait aucun dommage. Quelques jours plus tôt, à Victoriaville, le patineur de 18 ans avait fait parler de lui pour une mise en échec à l’endroit de Vitalii Abramov qui ne lui avait valu aucune infraction.

«Il [Philippe] m’a dit de ne pas m’en faire et de continuer à jouer ma game, qu’il allait s’occuper des arbitres. Je le sens depuis ce qui est arrivé à Rimouski [baie vitrée fracassée après une mise en échec aux dépens de Samuel Gaumond], les arbitres me tiennent serré un peu. Parfois, c’est juste parce que j’hésite et j’ai peur de mettre l’équipe dans le trouble», a-t-il exposé.

Robidoux a passé 46 minutes au cachot depuis le début de la saison, soit le nombre le plus élevé parmi ses coéquipiers.

«Je ne veux pas qu’il se sente mal. Je ne veux pas qu’il ait les coudes élevés, le bâton dans les airs et qu’il frappe quelqu’un dans le dos. Pour le reste, il n’a qu’à jouer sa game. La pénalité [contre les Olympiques] était borderline. Je veux qu’il continue à ce qu’il soit lui-même», a expliqué le pilote des Remparts.

Bonne séquence

Les Remparts accueilleront une équipe de l’Île-du-Prince-Édouard qui s’éclate depuis un moment, comme en témoigne sa fiche de 8-2 à ses dix dernières sorties, en excluant la visite à Boisbriand, vendredi soir.

«La dernière fois qu’on est allés là, ce fut un bon match [victoire de 6-5 en prolongation]. Ils patinent, ils sont physiques et ils jouent de la bonne manière. Quand on parle de parité, ils en font partie [...] Certes, Joseph n’y sera pas, lui qui avait été très bon contre nous, mais ils ont beaucoup de bons joueurs», a dit le coach.

Par ailleurs, les Sea Dogs de Saint John ont remercié leur recruteur en chef pour le Québec, Christian De Blois.