Martin Laurendeau quitte la tête haute

C’est le cœur rempli de fierté et avec le sentiment du devoir accompli que Martin Laurendeau a quitté ses fonctions de capitaine de l’équipe canadienne de la Coupe Davis.

Après 15 ans à la tête de la formation nationale, Laurendeau se concentrera maintenant sur son rôle d’entraîneur du jeune prodige canadien Denis Shapovalov. Tennis Canada a annoncé jeudi que le joueur Frank Dancevic sera le nouveau capitaine.

«Je me suis donné corps et âme à la seule compétition de tennis en équipe, a indiqué Laurendeau en conférence téléphonique, vendredi. Je suis très fier de toutes les expériences que j’ai vécues dans mes différents rôles au sein de l’équipe de la Coupe Davis.»

L’attachement de Laurendeau à la formation canadienne est profond. Il a représenté l’unifolié en tant que joueur de 1986 à 1993, avant de devenir entraîneur et ensuite capitaine du Canada. Le Montréalais est surtout heureux de léguer une équipe en bonne position à son successeur.

«Je voulais vraiment laisser une équipe dans le Groupe mondial au prochain capitaine, a-t-il reconnu. La situation aurait été plus compliquée si nous étions descendus dans le Groupe 1. Je suis content d’avoir accompli cette tâche à ma dernière année.»

Laurendeau n’a pas été impliqué dans le processus de sélection de Dancevic, mais il se réjouit du choix de Tennis Canada. «Frank est passé par toutes les étapes, a-t-il dit. Il a été un choix unanime, surtout parmi les joueurs, ce qui est important.»

Parmi les meilleurs

En défaisant l’Inde en septembre à Edmonton, le Canada a conservé, pour une septième année de suite, sa place dans le Groupe mondial, qui réunit les 16 pays les mieux classés au monde.

Le joueur qui a permis au Canada de décrocher cette victoire? Le protégé de Laurendeau : Denis Shapovalov. «Mon départ de la Coupe Davis me permettra d’être moins dilué et de me concentrer davantage sur Denis, a expliqué l’entraîneur, qui accompagnera son poulain partout en 2018. Il n’est pas comme un joueur de 27-28 ans, qui veut des semaines seul parfois. Un joueur plus jeune demande une attention particulière.»

Shapovalov a fait un bond fulgurant du 250e au 49e rang mondial en 2017 (il est présentement 51e). Le joueur de 18 ans a surtout fait vibrer le Québec en atteignant les demi-finales de la Coupe Rogers en août au stade Uniprix, éliminant au passage Rafael Nadal.

Tourner la page

Si son départ n’a été rendu public que jeudi, Laurendeau y pensait depuis un bon moment. «Je sentais que le temps de partir s’en venait, a-t-il indiqué. Il y a d’autres générations qui arrivent. Le moment était venu de laisser ma place à quelqu’un d’autre.»

Il a d’abord fait part de ses réflexions à Louis Borfiga, le vice-président du développement de l’élite à Tennis Canada, ce printemps à Roland-Garros. Il a ensuite décidé que la rencontre de barrage contre l’Inde en septembre serait sa dernière en tant que capitaine.