Voici un survol de l’action pour la soirée du 30 novembre dans la Ligue nationale de hockey.

RÉSULTATS DE JEUDI (équipes locales en majuscules)

Montreal 6, DETROIT 3

Los Angeles 5, WASHINGTON 2

Vancouver 5, NASHVILLE 3

MINNESOTA 4, Vegas 2

Dallas 4, CHICAGO 3 (OT)

CALGARY 3, Arizona 0

Toronto 6, EDMONTON 4

Daniel Sedin rejoint son frère Henrik dans le club des 1000 points

L’attaquant des Canucks Daniel Sedin a récolté un but et deux aides pour devenir le 87e joueur de l’histoire (huitième parmi les joueurs actifs) à franchir la marque des 1000 points. Il a réalisé l’exploit 315 jours après son frère jumeau Henrik (20 janvier). Sélectionnés aux deuxième et troisième rangs par les Canucks à l’encan de 1999, Daniel et Henrik Sedin sont les deux seuls membres de l’organisation des Canucks à avoir atteint ce plateau.

-Les Sedin sont les seuls frères dans l’histoire de la ligue à amasser 1000 points de part et d’autre. Un duo de frères ayant chacun accumulé plus de 900 points dans la LNH : Henri (358 buts, 1046 points) et Maurice Richard (544 buts, 966 points).

-Dans les faits, les Sedin pointent au deuxième rang de l’histoire, derrière Wayne (894 buts, 2857 points) et Brent Gretzky (un but, quatre points).

-Les frères Brent, Brian, Ron, Duane, Rich et Darryl Sutter totalisent 2936 points.

- Les anciens porte-couleurs des Nordiques Peter, Anton et Marian Stastny revendiquent 2169 points.

Les recrues Boeser et DeBrincat continuent de briller

Les recrues Rock Boeser (deux buts, trois points) et Alex DeBrincat (un but) ont touché la cible pour conclure le mois de novembre avec 11 et 10 buts, respectivement. Selon le Elias Sports Bureau :

-Boeser – dont les 11 buts représentent un sommet en novembre dans la LNH – est devenue la deuxième recrue de l’histoire des Canucks à marquer 11 buts dans un même mois.

-DeBrincat est la première recrue de l’histoire des Blackhawks à enfiler 10 buts dans un même mois.

-Le mois novembre a marqué la première fois depuis 2006 que plus d’une recrue amassent 10 buts ou mieux dans un mois du calendrier : Alex Ovechkin (11), Steve Bernier (10) et Chris Higgins (10) avaient alors brillé.

Les Canadiens, les Kings et les Stars étirent leurs belles séquences

Les Canadiens (12-12-3, 27 points), les Kings (15-8-3, 33 points) et les Stars (14-10-1, 29 points) ont tous gagné leurs duels pour étirer leurs séquences victorieuses respectives.

-Brendan Gallagher (deux buts , une aide) a enregistré son premier match de trois points de la saison pour aider les Canadiens à savourer un quatrième gain consécutif. Carey Price (28 arrêts) a amélioré sa fiche à 4-0-0 depuis son retour au jeu d’une blessure au bas du corps, samedi dernier (moyenne de buts de 1,25, taux d’arrêts de ,962, un jeu blanc).

-Les Kings ont effacé un retard de 2-1 en neuf secondes pour finalement remporter un troisième match consécutif. Marian Gaborik a marqué ses deux premiers buts de la saison pour se placer à deux réussites du plateau des 400. Il pourrait devenir le sixième joueur actif à y accéder.

-Les Stars sont venus de l’arrière à trois reprises d’un déficit d’un but et Mattias Janmark a fait secouer les cordages à 51 secondes de la prolongation alors que les Stars ont gagné un troisième match consécutif. Leur fiche est de 5-1-0 à leurs six derniers rendez-vous.

