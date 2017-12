Les White Sox embauchent Welington Castillo

Les White Sox de Chicago ont accordé un contrat de deux ans et de 15 millions $ au receveur Welington Castillo, vendredi.

L’entente comprend une option d’une valeur de 8 millions $ pour l’année 2020.

Castillo, 30 ans, a disputé la dernière saison avec les Orioles de Baltimore. Il a conservé une moyenne au bâton de ,282, claquant 20 circuits et produisant 53 points en 96 matchs. L’ancien des Cubs de Chicago, des Mariners de Seattle et des Diamondbacks de l’Arizona a totalisé 80 longues balles et fait compter 283 points en 605 parties des ligues majeures.

Par ailleurs, les Sox ont consenti un pacte d’un an et de 1,05 million $ au lanceur Danny Farquhar, évitant ainsi le processus d’arbitrage salarial dans ce dossier.

Le droitier a remporté ses deux décisions en 2017, présentant une moyenne de points mérités de 4,40.