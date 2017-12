Les Cavaliers continuent d’enfiler les victoires

Le début de saison décevant des Cavaliers de Cleveland est maintenant chose du passé.

Après un été mouvementé, en raison du départ du joueur étoile Kyrie Irving et de l’arrivée de plusieurs nouveaux éléments, dont Dwyane Wade et Derrick Rose, l’équipe de LeBron James avait entamé la campagne avec une fiche de 5-7.

Elle n’a pas perdu depuis, récoltant une 10e victoire de suite jeudi en défaisant les Hawks d’Atlanta 121-114.

«Nous y sommes arrivés grâce à notre jeu défensif et offensif. Dans n’importe quel sport, si tu gagnes 10 matchs de suite, c’est très, très bon», a expliqué James après une performance de 24 points, 12 mentions d’aides, six rebonds, deux lancers bloqués et deux revirements provoqués.

Le joueur étoile a eu un gros mot à dire dans les récents succès des siens. Tellement qu’il a été nommé joueur des mois d’octobre et de novembre (la saison commençait le 17 octobre). Pendant cette période, il a accumulé en moyenne 28 points, 8,2 rebonds et 8,5 mentions d’aide par match.

La séquence victorieuse des Cavaliers est la plus longue en ce moment dans la NBA. Les joueurs de Cleveland n’en font pas tout un plat pour autant. «Nous ne sommes pas encore rendus au point de compter les victoires», a reconnu Wade, qui a déjà gagné 27 fois de suite alors que lui et James étaient coéquipiers avec le Heat de Miami.

Avant les matchs de vendredi, les Cavaliers occupaient le troisième rang dans l’Association Est. La formation de l’Ohio a participé aux trois dernières finales de la NBA. Chaque fois, elle y a affronté les Warriors de Golden State. Elle a décroché le titre en 2015-2016.

Les Cavaliers tenteront d’allonger leur série de victoires samedi en recevant la visite des Grizzlies de Memphis. Ces derniers, qui affrontent les Spurs de San Antonio vendredi, ont perdu leurs neuf dernières parties.