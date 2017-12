Lendemain de veille chez les Sea Dogs

Publié aujourd'hui à 08h16

Mis à jouraujourd'hui à 08h21

L’après-coupe du Président est pénible pour les Sea Dogs de Saint-Jean.

Les grands champions de la saison et des séries 2017 dans la LHJMQ sont toujours avant-derniers du circuit Courteau après 27 matchs, plus du tiers de la saison.



Si le calendrier régulier se terminait aujourd’hui, les Sea Dogs rateraient les séries éliminatoires.



Dans l’histoire de la LHJMQ, seulement deux équipes ont gagné la coupe du Président et raté les séries l’année suivante : le Titan de Laval en 1984 et 1985 et l’Océanic de Rimouski en 2005 et 2006.



On savait que les choses seraient beaucoup plus compliquées cette saison. Sur papier seulement, les Sea Dogs ont perdu leurs dix meilleurs pointeurs de l’an dernier (Highmore, Joseph, Smallman, Bourque, Imama, Dove-McFalls, Gauthier, Noel et Chabot).



À elle seule, la perte de Thomas Chabot est immense. Non seulement les Sea Dogs misent sur la pire attaque du circuit cette saison, mais ils arrivent 16es sur 18 en défensive.



Pour une équipe junior, la perte d’un général de ce calibre est un choc à encaisser. Il faut regarder ce qui arrive aux Cataractes de Shawinigan depuis le départ de Samuel Girard pour en comprendre les impacts.



Les Islanders et les Wildcats en hausse



Dans la section Maritimes, le rendement des Islanders de Charlottetown (qu’on croyait en pleine reconstruction et qui surprennent en ce moment) et les Wildcats de Moncton (en déroute dans la deuxième moitié de la saison l’an dernier et complètement transformés cette année) fait mal paraître les Sea Dogs.



À ses débuts comme entraîneur-chef dans la LHJMQ, Josh Dixon en a pour son argent. Ce n’est pas le début de règne escompté, c’est clair.



J’ai appris que les Sea Dogs viennent d’effectuer un changement majeur au sein de l’organisation.



Ils ont congédié leur recruteur-chef, le Québécois Christian De Blois.



C’est une bombe à l’interne, car il a été associé aux joueurs qui ont fait gagner l’organisation l’an dernier. Moins d’un an après les nombreuses victoires en 2016-17, presque toutes les personnes occupant les postes majeurs de l’organigramme hockey de l'organisation ont quitté.



Il ne reste plus que le président et DG, Trevor Georgie.



Je ne suis pas inquiet pour Christian De Blois, il ne restera pas disponible bien longtemps. La famille De Blois est associée au hockey québécois et il va sans aucun doute se retrouver un autre emploi dans les prochaines semaines.



Je me questionne sur les Sea Dogs : que faut-il à cette équipe pour se relancer?



La bonne nouvelle, malgré toutes les transactions effectuées depuis deux ans, ils ont toujours leur choix de premier tour en 2018. Les Sea Dogs pourront mettre la main sur un excellent joueur en juin prochain.



LA grande question : doivent-ils sacrifier Joseph Veleno lors de la prochaine période de transactions? Il pourrait rapporter gros, très gros, sur le marché.



Avec leur rendement depuis le début de la saison, le débat est lancé.