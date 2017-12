LavoieDubé: des duos dynamiques

Deux duos dynamiques ont émergé au sein des Canadiens et ils ne sont pas étrangers à la récente embellie de l’équipe, qui vient d’aligner quatre victoires pour revenir dans le portrait des séries.

L’efficacité de Brendan Gallagher et de Charles Hudon, ainsi que de Phillip Danault et d’Andrew Shaw permet à Claude Julien de prôner une certaine stabilité au sein de son groupe d’attaquants.

«La chimie s’installe entre deux joueurs. Le troisième amène une complémentarité. Dans un trio, il y a toujours un joueur interchangeable, qui te donne la latitude de faire des changements», a analysé Dany Dubé, vendredi, à l’émission #LavoieDubé.

Gallagher et Hudon ont commencé à faire la paire après la blessure d’Artturi Lehkonen et les résultats sont encourageants au cours des neuf dernières rencontres.

«Gallagher est beaucoup plus en mouvement maintenant et il est très rarement immobile, alors qu'il l'a été trop souvent par le passé. Comme c’est un patineur de petite stature qui n’a pas un coup de patin explosif, il se plaçait dans des situations très vulnérables, a expliqué Dubé.

«Il joue avec quelqu’un qui est patient avec la rondelle [en Hudon], donc qui attire vers lui la défensive, ce qui crée de l'espace.»

De Chicago à Montréal

Quant à Danault et Shaw, les joueurs ont des atomes crochus depuis longtemps. Le Québécois a enfilé grâce à une passe de Shaw son premier but dans la Ligue nationale avec les Blackhawks de Chicago en 2015-2016 et la chimie a perduré à Montréal.

«Ils se trouvent sur la glace. C’est facile de trouver Shaw parce que, lorsque tu regardes le corridor central, il joue sur la petite glace. Il est toujours à l’intérieur des points de mises au jeu. Sinon, il lutte pour une rondelle libre dans les coins afin d'alimenter ses coéquipiers», a décortiqué notre expert.

Il est bon de savoir que les deux joueurs s’entendent aussi très bien à l’extérieur de la glace.

«Tu savais aussi Dany que ce sont deux très bons amis, a fait remarquer Renaud Lavoie. Pendant la période estivale, c’est Andrew qui appelle Phillip et vice-versa. Ils ne se sont pas lâchés de l’été.»

