Les sprinters canadiens indétrônables

Après Alex Boisvert-Lacroix qui avait enregistré un record du monde en compagnie de Gilmore Junio et Vincent De Haître au sprint par équipe de la Coupe du monde de Stavanger (Norvège) il y a deux semaines, c’était au tour de Laurent Dubreuil de l’imiter, vendredi, à l’étape de Calgary.

Cette fois, Junio, Dubreuil et De Haître ont réécrit le livre des records en abaissant la marque à 1 minute 17,31 secondes pour devancer les Russes (1 min 18,25 s) et les Néerlandais (1 min 18,53 s). Ces deux formations avaient elles aussi abaissé la marque mondiale avant le passage des Canadiens sur la glace albertaine qui est considérée comme une des plus rapides au monde.

L’autre médaille canadienne du jour, une d’argent, a été obtenue par Ted Jan Bloemen au 5000 m.

« Nous avons très bien patiné en équipe. Gilmore a fait un excellent départ, j’ai fait ma job au deuxième tour et Vincent a fini très, très fort. Nous sommes contents d’avoir la victoire et un record du monde en prime! »

Le sprint par équipe n’est pas une épreuve au programme olympique, mais Dubreuil ne s’en formalise pas. Il voit sa course de vendredi comme un tremplin pour son 500 mètres individuel de dimanche.

« Si on regarde ça froidement, c’est un résultat à part, mais en même temps, je ne pense pas que ça peut nuire d’avoir de bonnes sensations de course et de faire des virages intérieurs rapides. Ça ne peut qu’être que du positif et je suis content d’avoir pu faire la course aujourd’hui (vendredi) », a analysé le vainqueur d’un des deux 500 mètres de la Coupe du monde d’Heerenveen plus tôt cette saison.

Si Dubreuil doit encore batailler contre des coéquipiers de haut niveau pour obtenir sa qualification olympique, il est heureux de constater la profondeur de l’équipe nationale.

« Si le sprint par équipe était comme au bobsleigh où il y aurait des équipages Canada 1 et Canada 2, je pense que nous aurions des chances de finir en première et deuxième places », a imagé l’athlète de Lévis.

Plus tard en soirée, Antoine Gélinas-Beaulieu a patiné dans le groupe B du 5000 m où il a remis un temps de 6 min 27,57 s, bon pour le 11e rang.