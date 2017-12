Laine, Scheifele et Wheeler font la loi

Patrik Laine, Mark Scheifele et Blake Wheeler ont chacun récolté trois points dans la victoire de 7-4 des Jets face aux Golden Knights de Vegas, vendredi soir, à Winnipeg.

Laine et Scheifele ont inscrit un but et obtenu deux mentions d’aide, tandis que Wheeler a réussi trois passes décisives.

Kyle Connor a lui aussi connu un fort match en touchant la cible à deux reprises, dont une fois dans un filet désert.

Matt Hendricks, Nikolaj Ehlers et Tyler Myers ont été les autres marqueurs des Jets.

Du côté des Golden Knights, William Karlsson, Cody Eakin, Colin Miller et Erik Haula ont enfilé l’aiguille.

Le gardien des Jets Connor Hellebuyck a cédé quatre fois sur 31 tirs. À l’autre bout de la patinoire, Maxime Lagacé a alloué six buts sur 37 lancers.