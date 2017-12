Greg Holland et Mike Moustakas ont réalisé les retours de l’année

Le baseball majeur a annoncé vendredi que le releveur Greg Holland et le joueur de troisième but Mike Moustakas avaient obtenu les titres de joueurs ayant réalisé le plus beau retour en 2017.

Choisi par les journalistes du site MLB.com, Holland a été honoré dans la Ligue nationale. Celui ayant porté les couleurs des Rockies du Colorado cette année a dominé le circuit avec 41 sauvetages, et ce, même s’il n’avait pas lancé depuis 2015. Il a conservé une fiche de 3-6 et une moyenne de points mérités de 3,61.

L’ancien des Royals de Kansas City est toutefois joueur autonome, car il a refusé l’offre qualificative des Rockies il y a quelques semaines.

De son côté, Moustakas a été récompensé dans la Ligue américaine. Porte-couleurs des Royals en 2017, il a conservé une moyenne au bâton de ,272, totalisant 38 longues balles et 85 points produits. Ayant joué 148 parties, il n’en avait disputé que 27 l’année précédente à cause d’une blessure.

L’homme de 29 ans est également libre de négocier avec l’organisation de son choix en prévision de la prochaine campagne.