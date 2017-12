Gallagher récipiendaire de la coupe Molson

L'attaquant Brendan Gallagher s'est mérité la coupe Molson pour le segment du mois de novembre chez le Canadien de Montréal.

Le natif d'Edmonton en Alberta remporte cet honneur pour la deuxième fois de sa carrière, après avoir mis la main sur la tranche des mois de mars-avril 2017.

Gallagher a été nommé première étoile à deux reprises (le 7 novembre contre Vegas et le 30 novembre à Detroit), la deuxième étoile à deux occasions (le 21 novembre à Dallas et le 27 novembre contre Columbus) et sélectionné troisième étoile une fois (le 2 novembre au Minnesota). Gallagher a devancé ses coéquipiers Jonathan Drouin, Carey Price et Charlie Lindgren.

En 15 matchs en novembre, l'attaquant de 25 ans a mené l'équipe avec huit buts, son plus haut total mensuel en carrière. Il a terminé deuxième de l'équipe avec 10 points, un différentiel de +5 (à égalité avec V. Mete) et deux buts en avantage numérique (à égalité avec M. Pacioretty).

Une présentation honorant le lauréat de la coupe Molson pour le mois de novembre aura lieu avant le match de samedi soir, contre les Red Wings de Detroit, au Centre Bell.