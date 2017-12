Erik Karlsson quittera-t-il les Sénateurs?

Le défenseur des Sénateurs d’Ottawa Erik Karlsson n’écarte pas la possibilité de tester le marché des joueurs autonomes à l’été 2019.

Karlsson, 27 ans, écoule l’avant-dernière année d’un pacte de sept ans lui rapportant 6,5 millions $ par saison. Le double récipiendaire du trophée Norris – remis au meilleur arrière de la Ligue nationale de hockey (LNH) – pourrait notamment s’inspirer de l’entente de P.K. Subban. Le salaire de celui-ci compte pour 9 millions $ sur la masse des Predators de Nashville.

«Quand je me retrouverai sur le marché, j’obtiendrai quelque chose correspondant à ma juste valeur et ce ne sera pas moins que cela, peu importe où j’irai, a-t-il déclaré au quotidien "Ottawa Sun". C’est la partie affaires du sport. [...] Je pense qu’il est temps de réaliser qu’il s’agit d’une "business" lorsque les deux parties concernées s’assoient à la même table. Ce n’est pas seulement le cas pour les propriétaires.»

Néanmoins, il ne se dit pas nécessairement prêt à évoluer sous d’autres cieux.

«J’aime ça ici, je suis à l’aise. Et c’est l’endroit où j’ai passé toute ma carrière, a-t-il dit à propos d’Ottawa. Je me suis toujours investi pour l’équipe et j’aimerais que ce soit le cas pendant tout mon séjour dans la LNH. Cependant, si à la fin, notre association n’est pas la meilleure option et qu’elle ne fonctionnera plus, il faut regarder ailleurs. De toute façon, c’est ce que les propriétaires font de leur côté.»

Le numéro 65 des Sénateurs a inscrit un but et 16 mentions d’aide pour 17 points en 18 rencontres cette saison.