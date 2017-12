Effort d’équipe salué

Quand il est arrivé à l’hôtel à Detroit avec ses joueurs au beau milieu de la nuit de mercredi à jeudi, Claude Julien s’attendait à voir des jambes lourdes en première période. Il a vu juste, mais l’effort collectif de ses hommes par la suite l’a épaté.

«Ce qui est arrivé en première période, c’est tout à fait normal. Nous sommes arrivés aux petites heures de la nuit. Ça fait trois matchs en quatre jours. La fatigue est là, il n’y a aucun doute, mais ce que j’ai aimé c’est que les gars ont travaillé fort pour se donner une chance. Ils ont été meilleurs en deuxième et en troisième périodes. Je donne beaucoup de mérite aux joueurs pour la manière dont ils se sont comportés ce soir (jeudi)», s’est réjoui l’entraîneur-chef.

À ses yeux, les fleurs pouvaient aisément être distribuées à gauche et à droite. Après le début de saison chaotique, voilà que ses joueurs ont renoué avec un rendement respectable de ,500.

«Un départ comme ça, ce n’est jamais facile à effacer, mais on regarde devant nous et on essaie de contrôler ce qu’on peut. On savait qu’à un moment donné, les choses s’en iraient dans la bonne direction. Il y avait des ajustements à faire et on commence de plus en plus à ressembler à une équipe, ce qui est encourageant», a-t-il commenté.

«Ce n’est pas une mauvaise situation et il faut en prendre avantage. On y va un match à la fois. On garde notre concentration sur le match en place. Ça nous sert bien et on espère que ça va continuer.»

Force de caractère

Le Canadien est avare et n’a concédé que neuf buts lors des six matchs d’absence de Shea Weber. Mais encore là, Julien a préféré saluer l’effort de l’ensemble.

«Je parlerais de caractère pour toute l’équipe, de la façon que nous nous sommes comportés à partir de la deuxième période jusqu’à la fin. On a trouvé nos armes et ça a pris beaucoup de caractère avec le calendrier qu’on a vécu cette semaine.»

Pour sa part, Carey Price a poursuivi sur sa lancée en bloquant 28 des 31 rondelles dirigées par les Wings.

«C’est un joueur qui donne beaucoup de confiance à l’équipe. Un Carey en grande forme, ça donne toujours une chance à l’équipe de gagner», a réitéré Julien.

Ses hommes présentent maintenant une fiche de 2-2-1 lors d’un deuxième match en deux soirs cette saison. Ils affichent aussi un rendement reluisant de 6-3-1 à leurs dix derniers affrontements contre les Red Wings.