Dario Alvarez signe avec les Cubs

Les Cubs de Chicago ont accordé un contrat d’un an au releveur Dario Alvarez, vendredi.

La valeur de l’entente n’a pas été précisée par l’organisation concernée.

Ancien artilleur des Mets de New York et des Braves d’Atlanta, Alvarez a porté l’uniforme des Rangers du Texas en 2017. Pendant la campagne, il a remporté ses deux décisions et conservé une moyenne de points mérités de 2,76. En 16 manches et un tiers, il a concédé 14 buts sur balles et retiré 17 frappeurs sur des prises.

Le gaucher a disputé 56 matchs dans le baseball majeur, incluant 20 cette année.