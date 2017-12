Corey Crawford blessé, Jean-François Bérubé rappelé

Les Blackhawks de Chicago ont inscrit le nom de Corey Crawford sur la liste des blessés, jeudi, et ont rappelé Jean-François Bérubé des IceHogs de Rockford, de la Ligue américaine de hockey.

La nature du problème ennuyant Crawford n’a pas été précisée. Il a concédé quatre buts en 35 tirs dans une défaite de 4-3 contre les Stars de Dallas, jeudi. En 2017-2018, le Québécois a présenté un dossier de 11-7-2, une moyenne de buts alloués de 2,29 et un taux d’efficacité de ,930.

De son côté, Bérubé a conservé une fiche de 6-6-0 avec les IceHogs cette saison, ainsi qu’une moyenne de 2,54 et un taux de ,913. Il a disputé 14 matchs dans la Ligue nationale la saison dernière avec les Islanders de New York. Il a maintenu une moyenne de 3,42 et un taux de ,889 pendant cette période.

L’athlète originaire de Repentigny a signé un contrat de deux ans avec les Blackhawks le 1er juillet.

La formation de Chicago occupe présentement le cinquième rang de la section Centrale, dans l’Association de l’Ouest.